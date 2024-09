Kate Winslet divulga a sua receita para manter uma vigorosa saúde sexual.

Em uma entrevista em um podcast, a atriz Kate Winslet fala sobre sua vida pessoal e o renascimento de seus desejos sexuais, que ela admite terem mudado desde seus 20 anos. Ela compartilha que, em relacionamentos de longo prazo, a discussão sobre intimidade muitas vezes fica em segundo plano.

Da mesma forma, Winslet, que está casada com o músico Edward Abel Smith há 12 anos e tem três filhos com ele, diz que o casal encontrou alegria em seu quarto novamente. Ela atribui isso à terapia de reposição de testosterona no podcast "How to Fail" com Elizabeth Day.

"Eu Estou Fazendo Terapia de Reposição de Testosterona!"

"Eu estou fazendo terapia de reposição de testosterona!", declara a estrela de "Titanic" com sinceridade. Muitas pessoas, ela explica, não sabem que as mulheres também produzem testosterona. À medida que as mulheres envelhecem, seus níveis de testosterona podem cair, o que pode afetar sua libido. "Quando se vai, se vai para sempre. Mas você pode substituí-lo, é possível! E você vai se sentir desejável novamente - eu experimentei isso pessoalmente!", ela diz.

Winslet admite que sua libido não foi tão forte após três casamentos e três filhos. Para mulheres que estão passando pela mesma coisa, ela sugere " només conversar com seu médico", pois outros fatores de saúde, como problemas na tireoide, também podem ser um fator.

"Mais Atraentes e Sensuais" à medida que Envelhecemos

A mulher de 48 anos encoraja as mulheres a abraçar as mudanças em seus corpos à medida que envelhecem. "Nos tornamos mais atraentes e sensuais à medida que nos conhecemos melhor e nos tornamos mais confiantes do que em nossas anos mais jovens", ela acredita. Ela enfatiza a importância do amor-próprio: "Eu me senti ótima. É tudo sobre amar a sua própria aparência, essa é a chave."

Winslet critica a crença de que as mulheres com mais de 40 anos perdem sua sexualidade e sofrem mudanças físicas. Embora essas mudanças possam ocorrer, ela argumenta "Quem se importa? Não devemos deixar que essa negatividade nos afete mais." Ela encoraja as mulheres a apreciar sua própria beleza e sexualidade em qualquer idade e evitar recorrer à cirurgia plástica, como fazem muitas celebridades.

Um novo filme estrelado por Kate Winslet, no qual a idade tem um papel importante, está prestes a ser lançado na quinta-feira. No filme biográfico "The Photographer", Winslet interpreta Lee Miller, uma mulher que, inicialmente, luta para ser reconhecida além de ser um modelo e musa para um fotógrafo de vanguarda. Mais tarde, ela se torna uma fotógrafa de moda para a "Vogue" britânica e, eventualmente, uma correspondente de guerra.

A discussão de Kate Winslet sobre terapia de reposição de testosterona destaca o papel da sexualidade na vida das mulheres, enquanto ela reconhece o impacto dos níveis declinantes de testosterona na libido. Em sua sincera confissão, ela encoraja as mulheres que lutam com problemas semelhantes a consultar seus médicos.

Além disso, Winslet desafia as expectativas sociais ao promover o amor-próprio e abraçando as mudanças no corpo das mulheres à medida que envelhecem, afirmando que a sensualidade e a atração podem, na verdade, aumentar com a confiança e o autoconhecimento.

