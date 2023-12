Kate Bush bate três recordes mundiais com 'Running Up That Hill'

A cantora bateu três recordes mundiais, de acordo com o Guinness Book of World Records, graças ao facto de a sua canção "Running Up That Hill", de 1985, ter sido apresentada na última temporada da série "Stranger Things".

Bush detém agora os recordes de maior tempo para uma faixa atingir o nº 1 na tabela oficial de singles do Reino Unido; artista feminina mais velha a atingir o nº 1 na tabela oficial de singles do Reino Unido; e maior intervalo entre os lugares nº 1 na tabela oficial de singles do Reino Unido.

A anterior detentora do recorde, Cher, que tinha 52 anos quando o seu êxito "Believe" alcançou o primeiro lugar em 1998, foi ao Twitter felicitar Bush.

"Bravo Kate, os recordes foram feitos para serem quebrados! Lembre-se de volta no dia, quando as mulheres tiveram SHORT SELL BY DATES !?", Cher twittou. "Nós tivemos 2 lutar nosso caminho através da cortina de testosterona, e nós fizemos isso para que as meninas que vieram depois de nós pudessem cantar o tempo que quisessem. Com muito respeito".

Bush postou recentemente em seu site para agradecer à Netflix e reconhecer "Stranger Things".

"Apresenta a canção 'Running Up That Hill' que está a receber um novo sopro de vida pelos jovens fãs que adoram a série - eu também adoro!", escreveu. "É tudo muito emocionante!"

