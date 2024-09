- Kasparov em oposição a Karpov: desafiando a ordem estabelecida

É um dia ensolarado de 10 de setembro de 1984, quando os dois competidores do Campeonato Mundial de Xadrez fazem seu caminho para a Casa dos Sindicatos em Moscou: Anatoly Karpov, o campeão defensor por dez anos consecutivos, e seu jovem desafiante, Garry Kasparov, com apenas 21 anos. O local icônico, com seu grandioso salão colonizado adjacente ao Teatro Bolshoi e defronte ao Kremlin, tem uma status lendário - foi o local de grandes concertos, congressos partidários e até mesmo julgamentos públicos sob o ditador Josef Stalin durante a era soviética.

A multidão fora do prédio é extensa, evidenciando o significativo interesse no campeonato. O xadrez é uma parte integrante da cultura soviética e serve como testemunho da superioridade intelectual do sistema socialista. A decepção era aparente doze anos antes, quando o americano Bobby Fischer quebrou a série de vitórias soviéticas. Consequentemente, a admiração por Karpov, que restaurou o título a Moscou em 1975, é ainda maior - embora ele tenha conquistado o título sem disputa, já que Fischer recusou-se a participar em circunstâncias convencionais.

Karpov recebe uma ordem de Leonid Brezhnev, o chefe de estado e partido, antes do campeonato: "Se você conseguir reter a coroa, retenha-a!" Com isso, Karpov também ganha o apoio inabalável de vários influentes oficiais de xadrez em suas defesas de título - especialmente contra o dissidente Viktor Korchnoi, que fugiu do país.

Karpov encarna a essência de um cidadão soviético. Originário de uma família da classe trabalhadora na região dos Urais, ele é reservado, tímido e inabalável em sua lealdade ao partido. Karpov é um mestre do jogo posicional, acumulando pequenas vantagens e sistematicamente esmagando seus rivais. Ele evita tomar riscos e é preciso em punir erros.

Kasparov apresenta uma imagem completamente diferente. Seus poderosos ataques no tabuleiro de xadrez destroem as posições de seus oponentes. Além do jogo, o prodígio volátil frequentemente causa controvérsia. Filho de uma mulher armênia e um judeu, nascido Garik Weinstein em Baku, também desfruta de considerável patrocínio de Heydar Aliyev, líder do partido do Azerbaijão. No entanto, ele é considerado um dissidente, simbolizando o espírito de perestroika que começaria sob o líder do partido Mikhail Gorbachev no ano seguinte.

O início de Kasparov é desastroso

O campeonato começa da pior maneira possível para o cáucaso apaixonado. Na disputa arranjada para seis vitórias, as derrotas não contam, ele fica atrás de 0:4 após apenas nove jogos. Ele admite retrospectivamente que subestimou Karpov. Seus oponentes anteriores não conseguiram suportar os ataques de Kasparov, enquanto Karpov retaliava com eficiência gelada.

Assim, Kasparov altera sua estratégia. Em vez de perseguir uma vitória decisiva, agora ele busca um empate para ganhar descanso. Sua estratégia dá certo. Embora Karpov vença o 27º jogo, o jogador mais velho parece mais exausto. A disputa se estende por vários meses, e de repente Kasparov consegue vencer seu primeiro jogo. Ele vence os jogos sucessivos na 47ª e 48ª rodadas, reduzindo a pontuação para 3:5 - e surpreendentemente, a disputa é interrompida.

O presidente da FIDE, Florencio Campomanes, cita a preocupação com a saúde dos participantes como a razão para essa interrupção. No entanto, as razões reais permanecem envolta em segredo, já que a FIDE dependia pesadamente da federação soviética de xadrez na época. Ambos os competidores expressam descontentamento, mas é a протеста de Kasparov que deixa uma marca duradoura. Enraivecido, ele invade o palco e acusa a disputa de ser uma produção teatral com o objetivo de preservar o título de Karpov. Pela primeira vez, um jogador de xadrez soviético desafia publicamente os poderosos funcionários da federação. É um movimento arriscado, mas para Kasparov, resulta em sucesso. O Campeonato Mundial de Xadrez é remarcado para 1985, com apenas 24 jogos, e desta vez Kasparov emerge vitorioso, assegurando o título com uma pontuação de 13-11. Ele defende seu título três vezes contra seu adversário de longa data até se desligar da FIDE em amargura em 1990. Ele revoluciona o xadrez, fundando sua própria associação profissional e competindo contra computadores de xadrez. Em 2000, ele perde o título para o muito mais jovem Vladimir Kramnik.

As inclinações políticas de Kasparov são evidentes há muito tempo. Na década de 1990, ele apoia o presidente russo Boris Yeltsin, mas severamente critica o sucessor de Yeltsin, Vladimir Putin, por suas políticas cada vez mais autoritárias. Kasparov se alinha com a oposição liberal em torno de Boris Nemtsov e considera concorrer à presidência em 2008. No entanto, sua carreira política não atinge o mesmo nível de sucesso que sua carreira no xadrez. Ele é detido durante protestos, e ironicamente, é Karpov quem entrega comida à sua cela. Eventualmente, Kasparov foge da Rússia, vendo pouca chance de mudança imediata e temendo processo. Ele continua a criticar ferozmente Putin e sua guerra contra a Ucrânia, mas sua voz mal é ouvida na Rússia.

Atualmente, Karpov, agora com 73 anos, remains the preferred choice of the establishment. Since 2011, he has been occupying a seat in the Duma, loyal to the Kremlin, voting in favor of all its legislations. His initial subtle critiques of the war gradually fade away following an enigmatic incident at home. Upon Putin's recent re-election, Karpov promptly expresses his congratulations on his Telegram handle. Despite the EU imposing sanctions on him, Karpov continues to thrive in Russia. Even a movie titled "Chess Champion" has been produced in Moscow, depicting him as the valiant victor over the deceitful Kortschnoi, and the Soviet Union as a nostalgic utopia.

