Kareem Abdul-Jabbar Factos rápidos

Data de nascimento: 16 de abril de 1947

Local de nascimento: Nova Iorque, Nova Iorque

Nome de nascimento: Ferdinand Lewis Alcindor Jr.

Pai: Ferdinand Lewis Alcindor, agente da polícia de trânsito e músico de jazz

Mãe: Cora Alcindor, balconista de loja de departamentos

Casamento: Habiba Brown (28 de maio de 1971-1983, divorciada)

Filhos: Nome da mãe não disponível publicamente: Adam; com Cheryl Pistono: Amir; com Habiba Brown: Kareem Jr., Habiba e Sultana

Formação académica: Universidade da Califórnia, Los Angeles, Bacharelato em História, 1969

Outros Factos

Membro de três equipas do campeonato nacional da UCLA Bruins, em 1967, 1968 e 1969.

Conhecido pelo seu remate "skyhook", que desenvolveu como resposta à proibição do remate de afundanço pela NCAA. É um remate difícil de defender, uma vez que a bola é lançada no topo do arco.

Depois de se converter ao Islão em 1971, mudou o seu nome de Lew Alcindor Jr. para Kareem Abdul-Jabbar. Em árabe, o seu nome significa um nobre e poderoso servo de Alá.

Usando o número 33, o pivô de 1,80 m foi selecionado para 19 jogos All-Star da NBA durante 20 temporadas como profissional, cinco vezes com os Milwaukee Bucks e 14 vezes com os Los Angeles Lakers.

Ganhou seis campeonatos da NBA: uma vez com os Milwaukee Bucks, em 1971, e cinco vezes com os Los Angeles Lakers, em 1980, 1982, 1985, 1987 e 1988.

Ganhou seis prémios MVP da NBA: 1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980.

Os recordes da carreira na NBA incluem o maior número de golos de campo marcados: 15.837 e o maior número de minutos jogados: 57,446.

É autor de vários livros biográficos e culturais, escreveu artigos para várias revistas e jornais e participou em inúmeros filmes e programas de televisão.

Estudou com o seu amigo, o falecido artista marcial Bruce Lee, na década de 1960, e apareceu com ele no filme "Jogo da Morte", em 1978.

Linha do tempo

1965-1969 - Joga basquetebol na Universidade da Califórnia em Los Angeles.

1967-1969 - É nomeado o Jogador Mais Destacado doTorneio da NCAA quando os Bruins ganham o campeonato nacional.

7 de abril de 1969 - Selecionado como a primeira escolha geral no draft da NBA pelos Milwaukee Bucks.

1969-1975 - Joga como central nos Milwaukee Bucks.

1970 - É nomeado Rookie do Ano da NBA.

1975-1989 - Joga nos Los Angeles Lakers.

1980 - Aparece como o copiloto Roger Murdock no filme de paródia "Airplane!"

1983 - Um incêndio destrói a sua casa em Bel-Air, Los Angeles, incluindo a sua grande coleção de discos de jazz.

5 de abril de 1984 - Ultrapassa Wilt Chamberlain como o melhor marcador de sempre da NBA.

1989 - Retira-se no final da época, como o melhor marcador de todos os tempos.

1995 - Entrou para o Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, no seu primeiro ano de elegibilidade.

1999 - Treinador adjunto da equipa de basquetebol da escola secundária de Alchesay, na reserva White Mountain Apache, em Whiteriver, Arizona, e escreve um livro sobre a experiência em 2000: "A Season on the Reservation: My Sojourn with the White Mountain Apaches".

fevereiro de 2000-junho de 2000 - Treinador adjunto dos Los Angeles Clippers.

2002 - Treinador principal da equipa da Liga de Basquetebol dos EUA, os Oklahoma Storm. Conduz a equipa ao seu primeiro campeonato da USBL.

2004 - Trabalha como olheiro para os New York Knicks.

2005-2011 - Assistente técnico especial dos Los Angeles Lakers.

novembro de 2009 - Revela que lhe foi diagnosticada uma leucemia mieloide crónica, um cancro do sangue, em dezembro de 2008.

2009 - Cria a Skyhook Foundation para ligar jovens desfavorecidos a oportunidades nos domínios da ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

2011 - Co-escreve e produz o documentário sobre basquetebol, "On the Shoulders of Giants".

janeiro de 2012 -A Secretária de Estado Hillary Clinton anuncia Abdul-Jabbar como embaixador cultural global.

16 de abril de 2015 - É submetido a uma cirurgia de bypass coronário quádruplo no Centro Médico Ronald Reagan UCLA.

3 de novembro de 2015 - O documentário "Kareem: Minority of One", estreia na HBO.

28 de julho de 2016 - Abdul-Jabbar discursa na Convenção Nacional Democrata.

22 de novembro de 2016 - O PresidenteBarack Obama atribui a Abdul-Jabbar a Medalha Presidencial da Liberdade.

13 de fevereiro de 2017 - The Hollywood Reporter anuncia que Abdul-Jabbar se junta à publicação como editor colaborador. Vai também escrever uma coluna regular e realizar entrevistas com celebridades "seleccionadas".

3 de março de 2019 - Abdul-Jabbar leiloa 234 artigos da sua coleção de recordações, incluindo quatro dos seus seis anéis de campeão da NBA. O leilão rende quase 3 milhões de dólares, com grande parte das receitas a reverter a favor da sua Skyhook Foundation.

2020 - Co-produz o documentário "Black Patriots", que se centra nos heróis negros americanos da Guerra da Revolução.

dezembro de 2020 - Revela que tem cancro da próstata.

7 de fevereiro de 2023 -LeBronJames bate o recorde de pontuação de sempre da NBA, ultrapassando o recorde que Abdul-Jabbar detinha há 39 anos.

16 de dezembro de 2023 - Éoperado depois de ter caído e partido a anca durante um concerto.

