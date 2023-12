Kapil Dev: A lenda do críquete que se voltou para o golfe

Tal como muitos outros desportos, o golfe tem lutado para sair da sombra do críquete, embora existam muitas semelhanças entre os dois desportos.

O Raj britânico introduziu ambos durante o seu domínio da Índia, de 1858 a 1947. Há que comparar a cadência, o tempo entre as tacadas e também a coordenação entre o taco e a bola.

Poucos sabem mais sobre os paralelos entre os dois desportos do que a lenda do críquete Kapil Dev, que é o único jogador na história a ter feito mais de 400 wickets e marcado mais de 5.000 test runs.

Agora, com 59 anos de idade e um golfista com um único handicap, Dev representou a Índia numa série de torneios de golfe amador sénior.

Durante uma ronda recente com Shane O'Donoghue, da CNN Living Golf, no Delhi Golf Club, Kapil comparou as suas duas paixões desportivas.

"Quando se joga críquete, está-se sempre a depender de alguém. No golfe, depende de nós", disse à CNN.

"Podemos sentir-nos orgulhosos com a tacada que damos, se dermos uma má tacada não podemos criticar ninguém.

"Sinto-me feliz por ter representado dois desportos para o meu país. Quando tinha 12 anos, não me apercebi da importância de jogar críquete pela Índia. Depois, comecei a jogar golfe aos 37 anos e voltar a representar o meu país é uma sensação fantástica."

Em 1983, Kapil foi o capitão da Índia na histórica vitória na Taça do Mundo sobre as Índias Ocidentais, elevando a popularidade do críquete no seu país a um nível ainda mais alto.

Dev sabe que o golfe enfrenta uma tarefa difícil para competir com o desporto mais amado da Índia.

"É muito difícil porque o golfe precisa de terreno, quase um mínimo de 150 acres de terra para jogar", explica.

"Com o críquete, podemos jogar no quintal, nas ruas, em qualquer sítio. Mas eu notei uma diferença.

"Agora, se quisermos jogar ao sábado ou ao domingo no Delhi Golf Club, temos de reservar com uma semana de antecedência. É essa a mudança no jogo de golfe. Se mais jovens começarem a jogar golfe na Índia, o jogo pode tornar-se enorme".

Dev também reparou que há mais jovens indianos a encarar o desporto como uma possível profissão do que quando ele era criança.

"Quando eu era miúdo, acho que os pais não encorajavam os filhos a sair e a jogar", afirmou.

"Diziam para irmos estudar, não havia tempo para o desporto", afirma. Mas hoje os pais dizem: "Se não és bom na escola, vai e torna-te alguma coisa, pratica desporto, pratica qualquer desporto".

"A exposição do desporto é tão boa e o dinheiro é tão bom que os pais pensam que, se os filhos podem fazer uma vida através do desporto, porque não? Esta mudança só aconteceu nos últimos 15 anos".

Com Kapil a inspirar a próxima geração, quer como lenda do críquete, quer como golfista sénior, é de esperar que ambos os desportos continuem a florescer na Índia.

Fonte: edition.cnn.com