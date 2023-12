Kanye West pede desculpa à comunidade judaica num post em hebraico após repetidos comentários anti-semitas - incluindo há poucas semanas

O artista, que mudou legalmente o seu nome para Ye, partilhou a mensagem, escrita em hebraico, num post de terça-feira no Instagram - apenas alguns dias antes do seu esperado lançamento de nova música. O post foi apreciado mais de um milhão de vezes na manhã de terça-feira.

"Nunca foi minha intenção ferir ou desrespeitar, e lamento profundamente qualquer dor que eu possa ter causado", dizia sua mensagem. Ye disse que está empenhado em aprender e garantir "maior sensibilidade e compreensão" no futuro, acrescentando que está "dedicado a fazer as pazes e a trabalhar para promover a unidade".

Numa declaração à CNN em resposta ao post, a Liga Anti-Difamação disse: "Depois de causar danos incalculáveis ao usar a sua vasta influência e plataforma para envenenar inúmeras mentes com antissemitismo e ódio cruéis, um pedido de desculpas em hebraico pode ser o primeiro passo de uma longa jornada para fazer as pazes com a comunidade judaica e todos aqueles que ele magoou".

"Em última análise, as acções falarão mais alto do que as palavras, mas este ato inicial de contrição é bem-vindo", acrescentou a organização sem fins lucrativos.

Embora não esteja claro o que motivou sua postagem, ela vem antes do lançamento esperado de uma nova coleção de músicas intitulada "Vultures". No final de novembro, Ye e Ty Dolla $ign tocaram uma canção com o mesmo título num clube noturno no Dubai.

Uma gravação da atuação de West suscitou críticas por causa da letra: "Como é que eu sou antissemita? Acabei de foder uma gaja judia".

Os eventos subsequentes de audição da música geraram mais controvérsia, incluindo comentários que Ye fez numa festa em Las Vegas no início deste mês. A nova música deveria ter sido lançada este mês, mas terá sido adiada para janeiro e ainda não se sabe como será distribuída.

West tem um longo historial de comentários ofensivos

Nos últimos anos, Ye fez uma série de declarações ofensivas contra as comunidades judaica e negra, tendo também visado outras celebridades.

Há mais de um ano, grandes empresas como a Adidas e a Balenciaga cortaram relações com ele após uma série de acções ofensivas, incluindo comentários anti-semitas.

A Adidas começou por colocar a sua parceria com Ye "sob revisão" no início de outubro de 2022, depois de ele ter usado uma t-shirt com a frase "White Lives Matter", que a Liga Anti-Difamação classifica como um "slogan de ódio" utilizado por grupos supremacistas brancos.

A conta do músico no Twitter foi então bloqueada depois que ele disse que estava "indo para a morte con 3 [sic] em JEWISH PEOPLE". Isso aconteceu dias depois de a sua conta no Instagram ter sido restringida devido ao que a empresa disse ser uma violação das suas políticas.

Durante um podcast, repetiu também teorias da conspiração anti-semitas e fez outras afirmações ofensivas.

A Adidas terminou a lucrativa parceria com a marca de vestuário Yeezy de Ye nesse mês, dizendo que não "tolerava o antissemitismo e qualquer outro tipo de discurso de ódio". A empresa considerou os comentários do rapper "inaceitáveis, odiosos e perigosos".

Separadamente, várias pessoas outrora próximas do artista também disseram à CNN, em outubro de 2022, que Ye há muito que era fascinado por Adolf Hitler - e que em tempos quis dar o nome do líder nazi a um álbum.

Um executivo de negócios que trabalhou para o rapper disse anteriormente à CNN que Ye falou abertamente sobre a leitura de "Mein Kampf", o manifesto autobiográfico de Hitler de 1925, e expressou sua "admiração" pelos nazistas e Hitler por seu uso de propaganda.

Em novembro de 2022, Ye também se encontrou com Donald Trump e com o nacionalista branco e negador do Holocausto Nick Fuentes na propriedade de Mar-a-Lago do antigo presidente.

Ye não tem atualmente um publicitário listado para buscar comentários. Os registos da sua holding, Ox Paha, na Califórnia, não indicam um número de telefone ou endereço de correio eletrónico. Um advogado que representa Ye em casos não relacionados não respondeu a um pedido de comentário. Os sítios Web de empresas anteriores - incluindo GOOD Music, Donda Creative e Donda Academy - já não estão operacionais.

Stephanie Becker, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

