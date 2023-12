Kanye West desiste de participar no Coachella

West, que agora é conhecido por Ye, estava previsto ser um dos cabeças de carta z do Coachella Valley Music and Arts Festival, juntamente com Billie Eilish e Harry Styles.

A fonte disse que West não queria subir ao palco no meio da sua batalha de divórcio com Kim Kardashian e na sequência da sua rixa unilateral com o apresentador do "Daily Show" Trevor Noah.

Nas últimas semanas, West tem recorrido às redes sociais para expor as suas queixas sobre questões de co-parentalidade com Kardashian.

Foi suspenso do Instagram durante 24 horas por ter publicado um insulto racial dirigido a Noah, depois de o apresentador da noite ter manifestado a sua preocupação com a rixa de West com Kardashian.

Uma atuação de Ye nos Grammy Awards de domingo foi também cancelada, segundo três fontes próximas dos artistas, citando o seu "comportamento online".

Ye não compareceu ao evento, mas ganhou dois Grammys.

O evento anual realiza-se em dois fins-de-semana no Empire Polo Club em Indio, Califórnia, e este ano está agendado para 15-17 e 22-24 de abril.

West já tinha ameaçado abandonar o Coachella depois de Eilish ter feito um comentário que considerou estar a criticar Travis Scott - algo que Eilish negou.

Embora Scott não tenha sido anunciado como cabeça de cartaz, já não actuará no Coachella com West, disse a fonte à CNN.

