- Kane planeia dobrar no seu 100o jogo do ano.

Harry Kane's impecável jogo de jubileu, marcado por um par de gols enquanto usava botas douradas, acendeu ainda mais seu desejo de marcar gols. "Não coloco limites para mim quando se trata de alcançar minhas metas. Sei que terei chances jogando neste time, e se eu tiver essas chances, posso marcar muitos gols", compartilhou o atacante inglês após comemorar sua 100ª partida internacional, selando a ocasião - previsivelmente - com outro duplo gol.

Em uma vitória emocionante por 2 a 0 (0:0) sobre a Finlândia na Liga das Nações, o astro do Bayern de Munique marcou duas vezes (57' e 76'), exibindo suas botas douradas. Ao deixar o campo no 79º minuto, o público do Estádio de Wembley o aplaudiu de pé.

O técnico interino Lee Carsley explicou: "Hoje foi uma ocasião especial para ele, então eu queria deixar os fãs expressarem sua gratidão". A primeira vitória em casa de Carsley foi atribuída principalmente ao talento de Kane, que marcou seus 67º e 68º gols pela Inglaterra contra a Finlândia, recebendo elogios de companheiros de time e adversários.

"Estava escrito nas estrelas", disse o goleiro Jordan Pickford com um sorriso em uma entrevista da Sky. Para ele, jogar ao lado de Kane é uma "honra". "Era só justo que ele marcasse os dois gols - era a noite dele", acrescentou o estreante Noni Madueke, que deu a assistência no segundo gol de Kane: "É gostoso jogar com ele porque, quando você passa a bola para ele dentro da área, ele vai devolver".

Mesmo o goleiro da seleção finlandesa, Lukas Hradecky, não teve nada além de elogios para Kane. "As estatísticas, os jogos, a influência que ele tem em sua equipe e seu impacto fazem dele um excelente jogador", disse Hradecky, profissional do Bayer Leverkusen: "É gratificante ter um jogador como ele na Bundesliga".

Kane se tornou o 10º jogador inglês a alcançar a marca de 100 partidas pela seleção nacional. Com 31 anos, ele tem uma promissora chance de ultrapassar o recorde de 125 partidas pela seleção inglesa do ex-goleiro Peter Shilton.

Antes do jogo, Kane recebeu uma capa dourada das mãos de Frank Lampard e Ashley Cole, também centuriões da seleção inglesa. Suas duas filhas foram permitidas no campo, usando camisas da Inglaterra com o número "100" e a palavra "Papai".

Kane também elogiou o técnico interino Carsley por fazer um "trabalho fenomenal", mencionando que a equipe teve "muita liberdade" no campo. Como vice-campeões europeus, a Inglaterra, como a Grécia, que venceu a Irlanda por 2 a 0, tem seis pontos no Grupo 2 da Liga B após dois jogos da temporada da Liga das Nações. "Francamente, estou surpreso com a presença da Inglaterra na Liga B", concluiu o capitão finlandês Hradecky.

