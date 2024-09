Kamala Harris tem vindo a aumentar as suas aparições na mídia.

Após várias sessões com várias fontes de notícias, a abordagem de Harris em relação à exposição na mídia está ficando mais definida, embora possa não ser imediatamente aparente para os telespectadores em grandes cidades como Nova York e Washington. Recentemente, Harris tem se envolvido em conversas cara a cara com fontes de mídia locais e respondido a perguntas em plataformas pouco convencionais para atingir eleitores cruciais em estados indecisos e comunidades minoritárias. Walz, sua companheira de chapa, está adotando uma abordagem semelhante.

Esta semana, Harris lidou habilmente com perguntas desafiadoras da Associação Nacional de Jornalistas Negros e gravou um segmento com Stephanie “Chiquibaby” Himonidis, uma renomada apresentadora de rádio em espanhol e estrela de podcast. Na quinta-feira, ela participará de um evento ao vivo apresentado por Oprah Winfrey em uma plataforma de streaming.

Harris está navegando habilmente por vários caminhos - enfatizando "pequenos detalhes". O acesso de Harris à mídia permanece restrito e os jornalistas sempre estão ávidos por mais informações. Os assessores de Harris explicam que a estratégia empregada reflete o estado atual da mídia em 2024.

Ian Sams, porta-voz de Harris, disse: "Ela mantém uma agenda consistente de engajamento com a mídia porque valoriza o alcance a uma ampla gama de eleitores através de suas plataformas preferidas para notícias e informações". Para alcançar isso, a campanha produz regularmente conteúdo exclusivo para plataformas de mídia social.

No entanto, Sams admitiu que Harris está sob pressão para parecer mais espontânea. O debate presidencial recente, apresentado pela ABC News, deu aos eleitores de todo o país a oportunidade de observar Harris em um ambiente não ensaiado e ela se saiu bem, de acordo com várias pesquisas após o programa.

Harris busca concorrer a outro debate contra Trump, apesar de ele ter dito publicamente que não participará. Ao agendar entrevistas, a campanha de Harris está trabalhando simultaneamente para promover esse objetivo. Se Trump não reconsiderar, então Harris pode concordar em participar de eventos de cidade organizada por redes de TV.

As táticas de mídia de Trump são mais flexíveis - ele frequenta seus programas preferidos da Fox, briefa a imprensa e realiza ocasionais coletivas de imprensa. Seus pronunciamentos públicos são frequentemente cheios de afirmações não comprovadas e afirmações não verificáveis. Eventualmente, suas aparições dão errado, como no caso de sua conversa por áudio com o dono da X, Elon Musk, que foi prejudicada por dificuldades técnicas.

Sams criticou a abordagem de Trump enquanto dizia à CNN que Harris "está se engajando com audiências onde eles consomem notícias e respondem às suas perguntas - muitas vezes difíceis - sobre seus planos e agenda. Pode ser que um espaço ao vivo de duas horas com Elon Musk ou promover um projeto duvidoso de criptomoeda seja o método ideal para alcançar eleitores cruciais em jogo, mas eu duvido muito disso".

A primeira entrevista de Harris e Walz como seus candidatos do partido ocorreu com a apresentadora da CNN, Dana Bash, no final de agosto. Esta entrevista atraiu mais de 6 milhões de espectadores e foi o melhor desempenho da CNN às 9h (exceto o debate de junho) desde o dia da posse de Joe Biden.

Uma semana depois, Harris conectou-se com o Morning Show de Rickey Smiley e Afternoon Vibes com Ms. Jessica, assim como uma estação de rádio em espanhol em Phoenix. Embora essas discussões tenham sido retransmitidas em vários mercados, a campanha parece estar se concentrando em estados indecisos como Arizona e Carolina do Norte.

Esta estratégia - priorizar mídia local - também foi visível depois do debate quando Harris sentou-se com um apresentador da WPVI, a estação de TV dominante em Philadelphia, melhor conhecida como Action News.

Walz também tem aparecido em estações de TV locais, incluindo Geórgia, Wisconsin e Carolina do Norte esta semana.

Em uma tentativa de contrapor a crítica de que Harris está buscando plataformas fáceis e evitando perguntas difíceis, Harris também participou de um painel de discussão com jornalistas destacados na conferência da Associação Nacional de Jornalistas Negros em Philadelphia na terça-feira. Este evento foi transmitido ao vivo pela Fox News, assim como pela CNN e MSNBC.

O evento ao vivo de quinta-feira com Winfrey promete ser um evento mais relaxado. Intitulado "Unite for America", ele apresentará vários grupos de base que realizaram reuniões Zoom pró-Harris recentemente. Winfrey, que endossou Harris com um discurso em horário nobre na Convenção Nacional Democrática, apresentará o evento ao vivo em várias plataformas de mídia social, como YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Twitch. Além dos espectadores on-line, Winfrey convidará 400 eleitores locais para se juntar a ela para a conversa, concentrando-se especialmente em eleitores em estados de batalha à medida que a eleição se aproxima.

Reportagem por Elizabeth Wagmeister

Dada a abordagem estratégica de Harris em relação ao engajamento com a mídia, sua equipe está ativamente produzindo conteúdo exclusivo para plataformas de mídia social para alcançar uma ampla gama de eleitores. Além disso, parcerias empresariais com personalidades influentes da mídia, como Oprah Winfrey para um evento ao vivo, ainda mais aprimoram a presença de Harris na mídia.

Leia também: