Kamala Harris recentemente obteve um dos seus melhores resultados de pesquisa em 2023.

A enquete do Des Moines Register/Mediacom Iowa, realizada pela Selzer & Co., revelou Donald Trump liderando com 47%, seguido de perto pelos 43% do vice-presidente – dentro da margem de erro – em um estado que Trump havia vencido com facilidade duas vezes. (A enquete foi realizada na semana passada, antes da suposta tentativa de assassinato contra Trump no domingo.)

Embora Iowa provavelmente não seja decisivo nas eleições de novembro, o fato de a Selzer ter encontrado uma disputa acirrada em um estado onde Trump permaneceu dominante pode ser um bom presságio para Harris, tanto para a confiabilidade das enquetes quanto para suas perspectivas no vizinho Wisconsin.

O que torna a enquete da Selzer notável é que ela tem sido confiável em uma era em que outros institutos vêm enfrentando dificuldades. Quatro anos atrás, ela previu a vitória de Trump em Iowa por 7 pontos, enquanto outras enquetes sugeriam que o candidato democrata Joe Biden estava em uma posição mais favorável. Na época, observei que a enquete havia gerado esperança entre os apoiadores de Trump e ansiedade entre os democratas.

Os democratas tinham motivos para temer. Não apenas Trump venceu Iowa por 8 pontos, como também superou sua pesquisa em Wisconsin – chegando perto de vencer um estado onde ele estava atrás por dois dígitos de acordo com a pesquisa pré-eleitoral. Trump se saiu muito bem em vários outros estados de batalha também.

Uma tendência semelhante foi observada em 2016. A enquete final da Selzer tinha Trump liderando em Iowa por 7 pontos. Ele acabou vencendo o estado e a eleição sobre Hillary Clinton, se saindo melhor do que a maioria das pesquisas de estados indecisos havia previsto.

Este ano, há preocupações com outro erro de pesquisa. Mesmo que os institutos tenham se esforçado para ajustar seus métodos para evitar o que aconteceu em 2016 e 2020, eles ainda podem estar errados.

No entanto, a última enquete da Selzer em Iowa sugere que os institutos que mostram uma disputa muito acirrada não estão subestimando Trump no momento.

O resultado coincide com os números que vêm de Wisconsin, que compartilha demografia semelhante e é um dos estados de batalha onde a pesquisa permanece apertada. Harris recebeu algumas de suas melhores pesquisas de Wisconsin.

A última enquete da reputada Marquette University Law School colocou Harris em 52% e Trump em 48% entre os eleitores prováveis. Uma média das últimas enquetes da Marquette, CBS News/YouGov e CNN/SSRS dá a Harris uma vantagem de 4 pontos.

Embora uma vantagem de 4 pontos não seja substancial e possa ser facilmente superada por Trump, ela se destaca em relação a outros estados de batalha. Harris e Trump geralmente mantêm uma disputa acirrada nos outros seis estados de batalha (Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte e Pensilvânia).

Além disso, a vantagem de 4 pontos de Harris é melhor do que a margem de vitória de Biden em Wisconsin em 2020 – 0,6 ponto. Este resultado ficou muito abaixo da vantagem que ele tinha nas pesquisas estaduais pré-eleitorais. A pesquisa de Wisconsin também subestimou Clinton quatro anos antes, fazendo com que ela perdesse Wisconsin – a primeira derrota democrata desde 1984.

O fato de a enquete da Selzer indicar uma mudança semelhante a favor de Harris em Iowa me faz pensar que as pesquisas de Wisconsin podem estar no caminho certo.

Vencer Wisconsin daria a Harris uma chance maior de vitória, mas não garantiria. Em vez de a disputa ser virtualmente 50/50, a maioria dos modelos lhe daria uma chance de 75% de vitória se ela vencesse Wisconsin.

No entanto, uma chance de 75% de vitória não é garantia. A chance de Trump vencer seria aproximadamente a mesma que a chance de uma moeda cair com a cara em dois lançamentos consecutivos.

Esta enquete da Selzer também pode ser um caso isolado, e muita coisa pode mudar entre agora e o dia da eleição. A enquete da Selzer de setembro de 2020 foi surpreendentemente favorável a Biden (mostrando um empate), enquanto sua pesquisa final naquele ano foi muito mais favorável a Trump.

Mas a atual enquete é um resultado muito melhor do que a enquete anterior da Selzer em junho – quando Biden ainda estava na disputa. Ela mostrava Trump liderando por 18 pontos.

Em conclusão, é melhor ter a enquete da Selzer do seu lado do que não ter. E atualmente, a pesquisa sugere um resultado melhor para Harris do que para Clinton ou Biden no final.

Leia também: