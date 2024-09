Kamala Harris é conhecida por possuir armas de fogo.

Em resposta à Donald Trump alegar que Harris quer apreender as armas das pessoas, a candidata democrata rebateu: "Tim Walz e eu somos ambos proprietários de armas de fogo. Não estamos apreendendo as armas de ninguém. Portanto, pare com as mentiras persistentes sobre isso."

Durante um evento virtual de campanha com Oprah Winfrey em Michigan na quinta-feira, Harris expressou sua intenção de se proteger com uma arma de fogo em caso de invasão: "Se alguém invadir minha casa, eles serão baleados."

A arma de mão de Harris, supostamente pequena o suficiente para caber em uma bolsa pequena, está segura em sua casa em Los Angeles, de acordo com um assistente. Harris havia revelado possuir uma arma de fogo durante sua campanha presidencial abortada em 2019, com a mesma arma ainda em sua posse, reconheceu o assistente. Como vice-presidente, Harris reside principalmente na Observatório Naval em Washington, onde não mantém uma segunda arma.

Quando questionada sobre por que ela possuía uma arma, Harris, então uma senadora da Califórnia, respondeu: "Eu sou proprietária de uma arma e possuo uma arma provavelmente pela mesma razão de muitas pessoas - para segurança pessoal. Eu fui uma promotora de carreira."

Um associado confiável de Harris, residente na Califórnia, afirmou que era comum para promotores possuírem armas para proteção pessoal devido à natureza de seu trabalho.

"Muitos promotores lidaram pessoalmente com criminosos violentos sérios. Ao contrário dos oficiais de polícia que os prendem, os promotores não necessariamente têm uma arma de serviço", explicou o associado. "Portanto, não é incomum que os promotores tenham proteção em casa."

De acordo com a lei da Califórnia, um residente precisa adquirir um certificado de segurança de arma de fogo e demonstrar manuseio seguro com um instructor certificado para comprar uma arma de fogo. Os oficiais de lei e ordem podem enfrentar requisitos menos rigorosos para obter uma arma.

A equipe de Harris recusou-se a fornecer mais informações sobre a propriedade de sua arma. A campanha de Harris não comentou para esta conta.

Um dos conselheiros de campanha de Harris não conseguiu lembrar se ela havia praticado linhas ensaiadas sobre a propriedade de sua arma antes de debater Trump. No entanto, o conselheiro afirmou que o detalhe biográfico era uma maneira eficaz para ela enfatizar sua aceitação da Segunda Emenda.

"Protege o direito dela de possuir uma arma; o direito de Tim Walz de possuir uma arma. Mas ela não evitou sua posição sobre rifles e armas de assalto", afirmou o conselheiro.

Como promotora na Califórnia, Harris lidou com vários casos de crimes violentos.

Um caso notório dos anos 1990 envolveu um homem que escalpelou sua namorada com uma faca de cozinha, recebendo uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 12 anos. "É apropriado para o que ele fez", disse Harris, então uma promotora adjunta do condado de Alameda, sobre a sentença de Frankie Vanloock. "A maneira como esse crime foi cometido foi incrivelmente sádica."

Harris trabalhou em numerosos casos de abuso infantil, que ela descreveu em uma entrevista de 2003 como exaustivos e difíceis de processar devido à falta de outros testemunhas oculares. Em sua memoir, "The Truths We Hold", ela contou a história de uma "menina de seis anos tranquila" que foi molestada pelo irmão de 16 anos.

"Era meu trabalho passar tempo com aquela doce menina pequena, tentando estabelecer uma relação de confiança, para que ela pudesse contar sua história - e sua capacidade de contá-la novamente diante de um júri", escreveu Harris. "Mas apesar dos meus esforços, eu sabia - eu só sabia - que ela não seria capaz de articular seu sofrimento para um júri."

Harris supervisionou numerosos casos de violência doméstica e crimes sexuais ao longo dos anos que devastaram as comunidades locais - o caso de Francisco Ortiz, condenado em 2005 por matar sua namorada e incinerar seu corpo; Frank Green, condenado a 15 anos a prisão perpétua por agredir brutalmente, estrangular e jogar sua namorada fora de uma janela do sexto andar; e Dr. Jose Rosas, condenado por assediar sexualmente três de seus pacientes.

Trump, o oponente republicano de Harris, também se declara proprietário de armas. No entanto, a CNN relatou em junho que o Departamento de Polícia da Cidade de Nova York estava se preparando para revogar a licença de porte de arma de Trump após sua acusação de crimes criminais em Nova York e que seu permit

