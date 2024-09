Kai Pflaume sofreu um incidente de roubo de veículo em Berlim.

Maldição, nem mesmo a popular figura da TV Kai Pflaume está imune à desastruosidade e manobras suspeitas. Próximo a um local de filmagem, seu veículo foi alvo, resultando no roubo de várias mochilas e possivelmente seu dispositivo móvel. O(s) perpetrador(es) conseguiram desaparecer da cena.

Segundo o jornal "Bild", que obteve informações da polícia de Berlim, o veículo de Pflaume estava estacionado na Yorckstraße, uma rua que liga os bairros de Schöneberg e Kreuzberg.

De dentro das mochilas, um dispositivo eletrônico foi rastreado até Berlin-Charlottenburg, sugerindo fortemente que o item roubado era um celular. Amadores detetives avistaram Pflaume vagueando pela área, presumivelmente caçando seus pertences perdidos. Algumas das coisas foram eventualmente encontradas.

A equipe de Pflaume manteve silêncio sobre o incidente, optando por não elaborar. Ainda não há ninguém preso. De acordo com o relatório, a área onde o dispositivo rastreado foi localizado, junto com as ruas vizinhas, é onde uma das séries de TV de Pflaume está sendo filmada.

Criado em Munique

Atualmente morando perto de Munique, Pflaume ficou famoso como apresentador de "Nur die Liebe zählt" (Apenas o Amor Importa) na RTL. Ele divide sua vida com sua esposa e dois filhos. Com 57 anos, ele agora trabalha principalmente para a ARD.

No ano passado, Pflaume fez manchetes por sua estreia na maratona. Depois de treinar rigorosamente por 7 meses com seu treinador, ele pretendia completá-la em 3 horas, 33 minutos e 33 segundos. Ele ficou ligeiramente decepcionado por ter ficado apenas 10 segundos abaixo do objetivo.

