Justin Sofre Consequências Judiciais por Condução em Beleza

Após sua prisão por dirigir embriagado, a decisão da corte para o famoso artista norte-americano Justin Timberlake foi revelada. O cantor-ator foi obrigado a cumprir serviço comunitário e demonstrou arrependimento, oferecendo uma lição significativa para os outros.

O talentoso astro pop dos Estados Unidos recebeu serviço comunitário por dirigir embriagado. Um juiz de Nova York condenou Timberlake, de 43 anos, por dirigir seu BMW sob influência de álcool em Sag Harbor, a leste de Nova York, como relatado por fontes de notícias americanas em 18 de junho.

De acordo com o "New York Post", o juiz ordenou que o músico cumprisse serviço comunitário após sua confissão de culpa. Ele também foi instruído a fazer uma declaração pública sobre o incidente. De acordo com a NBC, Timberlake deve cumprir entre 25 e 40 horas de serviço comunitário. A Fox News relata que ele também deve pagar uma multa entre $300 e $500 e entregar sua carteira de motorista por três meses.

Timberlake admitiu a culpa: "Eu me seguro a padrões muito altos, e eu falhei", declarou na frente do tribunal de Sag Harbor. "Mesmo que você tenha tomado apenas uma bebida, não dirija um carro - há muitas alternativas".

Timberlake entende as consequências

Nascido em uma comunidade unida, Timberlake reconheceu as consequências de suas ações para os moradores de Sag Harbor. Localizada na exclusiva região dos Hamptons, na costa leste de Long Island, esta pequena cidade é conhecida por sua exclusividade.

Timberlake alcançou a fama como membro do grupo NSYNC antes de construir uma carreira solo bem-sucedida e se tornar um ator proeminente. Ele ganhou quatro Emmy Awards e dez Grammy Awards. O músico teve um relacionamento com a cantora norte-americana Britney Spears de 1999 a 2002. Ele agora é casado com a atriz Jessica Biel e eles têm dois filhos juntos.

