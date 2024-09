Justin mostra uma fixação exibicional por Jennifer Aniston.

Há algum tempo, Jennifer Aniston e Justin Theroux vêm levando vidas separadas, mas sua separação não afetou o respeito mútuo e a amizade entre eles. Em uma recente conversa com "The Times", Theroux destacou a inteligência de Aniston, até mesmo durante uma recente discordância.

Foi há cerca de seis anos e meio que eles anunciaram seu divórcio discreto, e ao contrário de muitos divórcios de celebridades, o deles foi amigável e cordial. Essa amizade pode ter desempenhado um papel no fato de Theroux ter expressado recentemente sua admiração por Aniston em uma entrevista, observando que ela ainda ocupa um lugar especial em seu coração e que ele sente um forte instinto protetor em relação a ela.

Esse sentimento pode ter se fortalecido recentemente, após uma discussão pública entre Aniston e a escolha do vice-presidencial de Donald Trump, J.D. Vance. Um trecho viralizado mostrava Vance comentando que os Estados Unidos são governados por "um grupo de mulheres sem filhos e insatisfeitas com suas próprias vidas e decisões, que querem deixar o resto do país infeliz também".

Esse comentário atingiu um ponto sensível em Aniston, que também não tem filhos, levando-a a responder firmemente: "Eu só posso dizer... Sr. Vance, espero que sua filha experimente a alegria da maternidade algum dia". Divertido com a rápida resposta de Aniston, Theroux a elogiou, dizendo: "Ela lidou com essa crítica com graça, como costuma fazer".

Progressos Pessoais e Profissionais

Recentemente, Theroux chamou a atenção em Veneza, onde seu novo filme, "Beetlejuice Beetlejuice", teve sua estreia. Acompanhando-o no tapete vermelho estava sua nova namorada, Nicole Brydon Bloom, ou talvez agora sua noiva - um brilhante anel de diamante em seu dedo sugeria isso. Foi a segunda aparição pública deles juntos, após sua estreia oficial como casal no Oscar em março.

No entanto, um casamento ainda pode estar a alguns anos de distância. Theroux foi casado com Aniston de 2015 a 2018, embora eles tivessem noivado desde 2012. Em um comunicado conjunto em fevereiro de 2018, eles anunciaram sua separação, afirmando que haviam se separado no final do ano anterior, mas mantiveram seu profundo respeito e amor um pelo outro. Claramente, eles conseguiram manter esse compromisso até agora.

Apesar de seu divórcio e vidas separadas, Jennifer Aniston e Justin Theroux continuam a manter uma forte amizade. Isso ficou evidente na recente admiração de Theroux por Aniston, destacando sua inteligência durante uma discordância.

Após uma discussão pública entre Aniston e a escolha do vice-presidencial de Donald Trump, Theroux elogiou a graça de Aniston em lidar com críticas, refletindo seu relacionamento pós-divórcio amigável.

Leia também: