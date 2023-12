Justin Bieber cancela as restantes datas da Justice World Tour

Os sites de fãs informaram que as restantes datas da digressão Justice World Tour do cantor canadiano foram canceladas e o site de Bieber não apresenta atualmente qualquer data.

No sítio Web da empresa de venda de bilhetes Ticketmaster, todos os concertos nos Estados Unidos, Irlanda, França, Polónia, Austrália, Estados Unidos, Dinamarca e República Checa são igualmente apresentados como cancelados. O mesmo acontece com o espetáculo de Bieber em Banguecoque, na Tailândia, de acordo com o organizador do evento Live Nation Tero.

O artista e seus representantes não comentaram os cancelamentos nem deram um motivo.

Os fãs de Londres, onde Bieber estava originalmente programado para se apresentar em fevereiro, receberam um e-mail da empresa de eventos AXS na terça-feira afirmando: "Lamentamos informar que os espectáculos de Justin Bieber previstos para a arena The O2 foram cancelados".

"Compreendemos a sua desilusão e pedimos desculpa por qualquer inconveniente que isto possa causar", afirmava o e-mail, acrescentando que seriam efectuados reembolsos.

Bieber anunciou pela primeira vez que iria fazer uma pausa nas actuações em junho, um mês após o início da sua digressão, devido à síndrome de Ramsay-Hunt, que deixou o seu rosto parcialmente paralisado.

A estrela pop retomou a digressão no final de julho.

No entanto, depois de ter ido à Europa e de ter dado seis espectáculos ao vivo, "a situação afectou-o bastante", anunciou o cantor numa declaração publicada no Twitter em setembro.

Acrescentou que a sua saúde tem de ser "a prioridade" neste momento: "Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar".

A CNN contactou os representantes de Bieber para comentar o assunto.

Fonte: edition.cnn.com