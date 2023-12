Justiça social e sustentabilidade na Semana da Moda Masculina de Londres

Fomos aos bastidores para falar com três dessas marcas, Art School, Bethany Williams e Priya Ahluwalia, que estão a usar as suas capacidades para criar colecções que não se limitam à superfície.

Tom Barratt, metade da Art School, sediada em Londres (com Eden Loweth), chamou à marca uma "marca de luxo queer" que é "não-binária no coração".

"A moda sempre foi vista como inferior à arte na cultura, mas na verdade a moda é tudo o que fazemos", disse Barratt antes do desfile da sua nova coleção, Fearless Love. "Toda a gente usa roupa, toda a gente tem corpo... e toda a gente tem de viver num mundo ditado pela moda. É por isso que é uma ferramenta política tão importante. Não se pode ser apolítico".

Bethany Williams, que no ano passado foi galardoada com o prémio Rainha Isabel II para o design britânico, aproveitou o seu desfile para chamar a atenção para os problemas enfrentados pelas mulheres e crianças que vivem em alojamentos temporários no bairro londrino de Newham.

Do fornecimento à produção e à entrega, cada etapa do processo de criação das suas colecções é uma oportunidade para Williams trabalhar com organizações que lutam pela mudança social. Desta vez, estas organizações incluíram a Manx Workshop para pessoas com deficiência, a Quaker Mobile Library e o programa de lã reciclada da Wool and the Gang.

"A moda tem a capacidade de amplificar ideias para um grande público", disse Williams. Acrescentando que gosta de evitar a sazonalidade e as tendências porque "não é uma forma de pensar muito sustentável".

A jovem Priya Ahluwalia, cuja coleção inspirada nos anos 70 incluía todos os materiais reutilizados ou reciclados, disse-nos que está determinada a encontrar novas formas de ser designer que não dependam de práticas prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade.

"Estou a tentar mostrar que é possível fazer roupas bonitas, mas com melhores processos de fabrico", afirmou. "Pode ser uma limitação ao processo de design, porque há coisas que estão disponíveis e outras que não estão, mas isso estimula a criatividade - temos de trabalhar com algo que não pensávamos ter de fazer."

Veja o vídeo acima para saber mais sobre os espectáculos.

