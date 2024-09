Juri Knorr critica o tratamento dado aos atletas alemães pelas autoridades.

Top handebolista Juri Knorr expressou preocupações sobre o tratamento dado a atletas de alto perfil na Alemanha. De acordo com Knorr, há uma ênfase excessiva na manutenção de uma certa imagem na cena esportiva alemã. "Pessoas sob os holofotes são esperadas para caber em moldes específicos, e se não o fizerem, são frequentemente criticadas ou julgadas rapidamente", afirmou Knorr em uma entrevista ao "Mannheimer Morgen". Por exemplo, "é um assunto quente o que um futebolista escolhe como vestimenta para a seleção alemã. Eu simplesmente não posso deixar de me perguntar se isso é realmente tão importante", comentou o jogador de 24 anos.

Knorr passou por escrutínio público durante a pandemia do coronavírus. Após se recuperar de uma infecção em novembro de 2020, ele optou por não se vacinar. Como consequência, perdeu o Campeonato Europeu de Handebol e recebeu uma enxurrada de críticas. "Não foi uma época fácil para mim", refletiu Knorr um ano depois. Ele foi rotulado com descrições como "o Kimmich do handebol", o que admitiu ter lhe afetado em abril de 2022.

Knorr evita os holofotes

Em setembro de 2024, o mundo havia superado a pandemia, e os Jogos Olímpicos em Paris acenderam um pequeno entusiasmo pelo handebol na Alemanha. A popularidade de Knorr na Alemanha disparou após a equipe DHB garantir a medalha de prata em Paris. "A atenção aumentou rapidamente", reconheceu Knorr. Ele aprecia "os fãs que usam camisas com meu nome, aqueles que procuram autógrafos ou fotos comigo. Eu realmente valorizo isso", disse o armador. No entanto, "eu não sou o tipo de pessoa que busca atenção todos os dias".

Portanto, ele não vai sentir falta do frenesi quando se juntar ao clube dinamarquês de topo Aalborg HB no verão de 2025. "Na Dinamarca, duvido que ainda serei tão interessante para o público em geral. E acredito que um pouco menos de atenção também me faria bem", apontou Knorr. Além de oferecer desenvolvimento adicional e participação regular na Liga dos Campeões, a mudança para Aalborg também tem vantagens pessoais. Ele ficará mais perto de sua cidade natal de Bad Schwartau, permitindo que ele "passe mais tempo com meus avós, pais, irmã e amigos".

Knorr destacou que a ênfase na manutenção de uma certa imagem no esporte pode às vezes levar a críticas desnecessárias, como quando ele escolheu não se vacinar e perdeu o Campeonato Europeu de Handebol. Apesar de sua nova popularidade na Alemanha, Knorr prefere evitar os holofotes e está ansioso por uma vida menos invasiva na Dinamarca com o Aalborg HB.

