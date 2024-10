Jurgen Klopp expressa sua posição inequívoca sobre o assunto do treinador do país.

Klopp não vê a si mesmo como possível sucessor de Nagelsmann no comando da seleção alemã no futuro próximo. "Todos esperamos que Julian Nagelsmann continue bem além de 2026", disse o renomado técnico do Liverpool FC e do Borussia Dortmund, que recebeu a Cruz Federal de Mérito do presidente federal Steinmeier.

O diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, sugeriu Klopp como possível sucessor de Nagelsmann. Após a extensão do contrato de Nagelsmann com a DFB até o final da Copa do Mundo de 2026 durante o Campeonato Europeu do ano passado, Völler observou que "se Julian Nagelsmann algum dia decidir voltar a treinar um clube europeu ou alemão de ponta - não há como evitar Jürgen Klopp se ele estiver interessado". No entanto, Völler evitou discutir futebol, já que não havia novidades a relatar, de acordo com Klopp. "Rudi Völler é um homem maravilhoso. Foi colocado em uma situação difícil e teve que falar sobre isso", comentou Klopp em Berlim.

Após sua saída do Liverpool FC no verão passado, Klopp está atualmente aproveitando um período de descanso prolongado do treinamento. Ele não descartou completamente o fim de sua carreira de treinador. Nagelsmann, por sua vez, tem expressado consistentemente seu desejo de continuar treinando clubes a longo prazo.

Junto com outros 27 indivíduos que contribuíram significativamente para os valores democráticos, Klopp foi homenageado com a Cruz Federal de Mérito no Dia da Unidade Alemã.

"O sucesso e o reconhecimento nunca o impediram de se conectar com cada atleta individualmente e ver o indivíduo dentro dele. Ele sempre dedicou um considerável amount of time to his numerous fans and immersed himself in the region where he lived", diz a citação. Klopp, apelidado de "o alemão mais popular na Inglaterra" em Liverpool, também contribuiu significativamente para aprimorar a imagem positiva do país no exterior.

Klopp expressou sua gratidão pelo prêmio. "É um momento incrivelmente especial. Há tantas pessoas notáveis entre nós com realizações de vida verdadeiramente impressionantes. Sinto-me verdadeiramente humilde e pequeno entre tais pessoas extraordinárias com tais histórias extraordinárias", ele observou. "Estamos todos felizes com o prêmio. Foi um evento verdadeiramente digno."

O compromisso de Klopp com a sociedade e as questões sociais foi destacado.

