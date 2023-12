Julie Powell, escritora de gastronomia por detrás de "Julie & Julia", morreu aos 49 anos

A sua morte foi confirmada ao New York Times pelo seu marido, Eric Powell, que disse que a causa foi uma paragem cardíaca.

O livro de Powell foi transformado num filme de 2009, realizado por Nora Ephron, com Meryl Streep no papel de Julia Child e Amy Adams no papel da própria Powell.

A CNN contactou a editora da influente escritora de livros de culinária para obter comentários.

"Julie & Julia" começou como um blogue no Salon.com, no qual Powell, procurando uma saída para a sua vida monótona como temporária na baixa de Manhattan, pouco depois do 11 de setembro, embarcou numa odisseia culinária caseira para conseguir fazer todas as 524 receitas do clássico livro de cozinha francês de Child, ao longo de um ano, na sua pequena cozinha de Astoria, Queens.

O livro de memórias que daí resultou, "Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen", surgiu depois de o blogue ter conquistado um público fiel que estava ansioso por partilhar os sucessos e os fracassos de Julie enquanto ela se esforçava por preparar pratos difíceis como o Boeuf Bourguignon e um pato desossado para Canard en Croûte.

Desde o sucesso desse bestseller, Powell escreveu mais um em 2009, "Cleaving: a Story of Marriage, Meat, and Obsession".

Mais recentemente, regressou à Salon no início deste ano para escrever uma série de comentários sobre a série da Food Network "The Julia Child Challenge".

"Ela fez realmente a sua própria estrada", disse sobre a escritora Mary Elizabeth Williams, escritora sénior do Salon, que anteriormente geria o Open Salon, a plataforma que hospedava o blogue de Powell. "Tivemos a sorte de ser o canal".

No centro do blogue de Powell, e mais tarde do aclamado filme que o utilizou como base, estava a admiração da escritora pela cozinha e pelo modo de vida de Julia Child.

"Julia ensinou-me o que é preciso para encontrar o seu caminho no mundo. Não é o que eu pensava que era", escreveu Powell. "Pensava que era tudo uma questão de - não sei, confiança, vontade ou sorte. Essas são coisas boas de se ter, sem dúvida. Mas há algo mais, algo a partir do qual essas coisas crescem. É a alegria".

Fonte: edition.cnn.com