- Julgamento por homicídio por esfaquear uma mulher, identificada como "meu amor mais querido"

Um homem acusado de matar sua esposa com cerca de 60 facadas e lacerações está atualmente sendo julgado em Frankfurt. O indivíduo de 52 anos declarou durante os procedimentos iniciais no tribunal regional que ela era "o epitome de seu mais profundo afeto." Ele a descreveu como "uma pessoa excepcional."

Este homem alemão-iraniano é acusado de matar sua esposa, que havia recentemente se separado dele, em julho de 2023. Os promotores afirmam que foi um ato premeditado motivado por baixas razões, afirmando que o acusado tinha uma "obsessão doentia pelo controle, alimentada pela ciúme" e seguia "papéis de gênero tradicionais iranianos."

Um casamento marcado pela violência

Casados há 20 anos e pais de três filhos, o casal tinha um negócio próspero em Frankfurt. Ambos eram bem educados, com a esposa tendo um doutorado. Financeiramente, eles estavam confortáveis, como testemunhou o acusado, que falou baixinho e quietamente. Eles podiam enviar seus filhos para uma escola exclusiva em Bad Homburg e gastar €3.000 por mês em alimentos orgânicos.

No entanto, seu relacionamento tinha sido marcado pela violência do acusado desde o início, de acordo com o promotor, que leu da acusação. Ele também exibiu comportamento violento em relação aos seus filhos.

Em maio de 2023, o homem supostamente tentou assediar sexualmente sua esposa e ameaçou, "Bater em você não é nada. Eu também posso matar você." Um de seus filhos adolescentes entrou em contato com os serviços de emergência, resultando no acusado sendo emitido uma ordem de restrição para ficar longe de sua casa em Frankfurt e de sua parceira separada. Ele supostamente desobedeceu essa lei.

Emboscada no parque

Em 3 de julho de 2023, o dia do incidente, ele supostamente armou uma emboscada para ela em um parque perto de sua casa e a importunou verbalmente. A mulher, acompanhada por seu filho bebê, ficou aterrorizada. Um transeunte interveio, fazendo com que o homem fugisse para a casa de seu irmão.

A acusação alega que ele decidiu matá-la depois disso. Ele supostamente pegou uma faca, roubou uma das chaves de casa de um de seus filhos e entrou no apartamento de sua esposa. A mulher de 40 anos supostamente tentou proteger sua criança, de acordo com a acusação. O acusado então supostamente a atingiu e depois a esfaqueou no corpo superior, no pescoço e no rosto com a faca.

"Minha esposa finalmente morreu?"

Depois que a mulher ficou inconsciente, ele supostamente entrou em contato com os serviços de emergência, alegando que acabara de esfaquear sua esposa. Segurando o bebê em seus braços, ele esperou na sala de estar pelo chegada dos serviços de emergência. "Minha esposa finalmente morreu?" ele supostamente perguntou. Ela morreu no local devido a hemorragia e uma facada no coração.

O tribunal do júri atualmente agendou datas de julgamento até o final de outubro. Os filhos do casal também participam dos procedimentos como queixosos.

