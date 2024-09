Julgamento emitido para acabar com a paralisação nacional de trabalho em Israel

Após protestos consideráveis, familiares de reféns e adversários políticos do primeiro-ministro Netanyahu expressaram sua insatisfação por meio de uma paralisação nacional. Várias partes do país ficaram paradas por várias horas. Em seguida, um tribunal ordenou o fim imediato do bloqueio.

Minutos após o início de uma paralisação nacional em Israel, com o objetivo de apressar a libertação de reféns na Faixa de Gaza, o tribunal emitiu uma ordem para a parada imediata da greve. A decisão do tribunal afirmou: "É emitida uma ordem nacional para pôr fim à greve em andamento", após uma petição do ministro da Fazenda de direita Bezalel Smotrich. A greve deveria ser encerrada naquele mesmo dia. Smotrich apresentou objeções legais contra a greve, alegando que ela era motivada por questões políticas e não tinha relação com disputas salariais.

Foram relatados atrasos no transporte público, com cancelamentos de voos no Aeroporto Ben Gurion. Bancos e alguns shoppings centers permaneceram fechados, mas houve poucas interrupções. Áreas no centro de Israel, incluindo Tel Aviv, participaram da greve. A duração das aulas foi reduzida e creches e centros de cuidados infantis foram fechados. No entanto, outras áreas não participaram, como Jerusalém.

A greve foi iniciada pela federação israelense Histadrut, em resposta a apelos para aumentar a pressão sobre o governo de Netanyahu em relação a um acordo de reféns e de familiares de reféns, bem como da oposição. Funcionários em cargos administrativos, hospitais e transporte público foram instruídos a paralisar as atividades a partir das 6h local (5h CET). Lojas, restaurantes, mercados e escolas deveriam permanecer fechados. No entanto, o presidente da Histadrut, Arnon Bar-David, anunciou que o sindicato iria cumprir a ordem do tribunal e instruir seus membros a voltarem ao trabalho.

Netanyahu é incentivado a finalizar rapidamente acordo de reféns

O objetivo da greve após a recuperação de seis reféns reivindicados pelo Hamas na Faixa de Gaza era aumentar a pressão sobre o governo para a libertação imediata dos reféns sobreviventes. Os seis reféns mortos foram encontrados em um túnel em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, no sábado. O Ministério da Saúde israelense atribuiu suas mortes a milicianos do Hamas que os mataram com vários tiros à queima-roupa, cerca de 48-72 horas antes de sua autópsia no domingo.

Milhares de pessoas saíram às ruas em Israel na noite de domingo, expressando sua tristeza e fúria pelo descobrimento de seis reféns na Faixa de Gaza. Familiares dos mortos e a população israelense em geral culparam o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, alegando que seu governo poderia ter facilitado sua sobrevivência se um acordo com o Hamas tivesse sido alcançado. Os protestos foram relatados como os maiores desde o início do conflito. Os organizadores estimaram uma participação de até 500.000 pessoas em todo o país, com estimativas da mídia variando de 200.000 a 400.000.

No entanto, algumas pessoas no país apoiaram a tática de Netanyahu de aplicar continuamente pressão militar sobre a organização terrorista Hamas, afirmando que essa pressão acabará por obrigar os extremistas a ceder às demandas israelenses, o que pode levar a operações de resgate bem-sucedidas e à dissolução do Hamas. O Hamas iniciou o conflito com seu ataque terrorista contra Israel em 7 de outubro.

Aproximadamente 100 reféns ainda são estimados como estando na Faixa de Gaza, com cerca de um terço presumivelmente mortos. Netanyahu acusou o Hamas de obstaculizar o progresso nas negociações sobre um cessar-fogo e a libertação de reféns, que vêm ocorrendo.

Após a paralisação nacional em Israel, os pedidos para que o primeiro-ministro Netanyahu apressasse um acordo de reféns, especialmente em relação à Faixa de Gaza, aumentaram. A paralisação foi principalmente inspirada pelo descobrimento de seis reféns reivindicados pelo Hamas na Faixa de Gaza, o que levou a uma forte reação pública contra Netanyahu e seu governo por não ter facilitado sua libertação.

