Juiz ordena que Djokovic seja libertado da detenção de imigrantes na Austrália

Após horas de deliberações, falhas técnicas e argumentos de ambas as partes, o juiz Anthony Kelly ordenou que Djokovic fosse libertado de um hotel de detenção temporária e que os seus bens fossem devolvidos no prazo de 30 minutos após a decisão de segunda-feira.

O juiz Kelly também ordenou que o arguido no processo - o Ministério dos Assuntos Internos australiano - pagasse as despesas legais de Djokovic.

Na sequência da decisão, um advogado do Governo declarou que o Ministro australiano da Imigração se reserva o direito de intervir pessoalmente no processo. Christopher Tran, em representação do Governo, disse que o Ministro Alex Hawke mantém o poder ministerial de retirar Djokovic do país, apesar da decisão.

Após a audiência, Djokovic tweetou que estava "satisfeito e grato" com o resultado. Apesar de tudo o que aconteceu, Djokovic afirmou que pretende permanecer no país para "tentar competir" no Open da Austrália. Agradeceu também aos seus apoiantes por o terem apoiado e encorajado a "manter-se forte". O jogador tweetou uma fotografia que parece mostrar-se a si próprio e à sua equipa técnica num court em Melbourne.

Numa conferência de imprensa em Belgrado, na Sérvia, o irmão agradeceu aos apoiantes. "Tudo está concluído, finalmente, e Novak está finalmente livre. Novak esteve no campo de ténis um pouco mais cedo, treinou um pouco e é assim que ele luta por si próprio - joga ténis", disse Djordje Djokovic na conferência de imprensa.

"Novak não fez nada de errado", acrescentou, dizendo que estava entusiasmado com o facto de "o sistema jurídico australiano ter defendido Novak".

No entanto, Djordje interrompeu a conferência de imprensa quando questionado sobre o teste positivo de Covid de Djokovic a 16 de dezembro e o seu paradeiro nos dias seguintes.

Djordje confirmou que Djokovic tinha testado positivo e, quando um repórter lhe perguntou se estava num evento a 17 de dezembro, gaguejou e respondeu: "Esta conferência de imprensa está suspensa".

Sentado ao lado do filho, o pai de Novak, Srdjan Djokovic, pode ser ouvido a dizer a Djordje "é para o tribunal" quando a pergunta é feita.

A 16 de dezembro, o dia em que testou positivo, Djokovic foi fotografado em três eventos, onde nenhum dos outros participantes estava mascarado. No dia seguinte, foi também fotografado num evento de prémios para jovens.

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) considerou a série de acontecimentos que levaram à audiência "prejudicial em todas as frentes" - incluindo o bem-estar do atleta, de acordo com um comunicado da associação na segunda-feira.

A decisão anterior, tomada através de uma ligação vídeo no Tribunal Federal da Austrália, em Melbourne, surge após dias de especulação e indignação pública sobre se a estrela do ténis poderia jogar no Open da Austrália, apesar de não estar vacinada contra a Covid-19.

O sérvio de 34 anos viajou para a Austrália a 5 de janeiro, mas o seu visto foi cancelado depois de a Força de Fronteiras Australiana ter considerado inválida a sua isenção médica da exigência de que todos os recém-chegados fossem totalmente vacinados contra a Covid-19.

Confrontado com a deportação e com as suas esperanças de ganhar um 21º Grand Slam recorde em perigo, Djokovic lançou um desafio legal.

Durante a audiência, a equipa jurídica de Djokovic argumentou que ele tinha obtido a isenção médica necessária para viajar para a Austrália e contornar as restrições de vacinação contra a Covid-19. Essa isenção foi concedida com base no facto de Djokovic ter imunidade natural depois de ter sido infetado com Covid-19 em dezembro, argumentou a sua defesa.

Djokovic, que já havia manifestado oposição às vacinas contra a Covid-19 e aos mandatos de vacinação, não estava vacinado quando chegou à Austrália. Na sua decisão, o juiz observou que, se Djokovic tivesse sido deportado, teria sido proibido de entrar na Austrália durante três anos.

O caso atraiu a atenção mundial e provocou a ira tanto dos seus apoiantes como dos seus críticos, com alguns a dizerem que o seu caso mostra que as celebridades estão a receber um tratamento especial no que diz respeito às duras regras australianas em matéria de Covid-19, que viram as famílias separadas durante anos, e outros que acreditam que as restrições ao coronavírus estão a invadir as suas liberdades civis.

A situação de Djokovic também pôs em evidência a situação dos requerentes de asilo na Austrália - com dezenas de refugiados no mesmo hotel que Djokovic, que estão presos há anos e que enfrentam detenção indefinida ao abrigo das duras regras de imigração da Austrália.

Os argumentos

Os argumentos, tanto da defesa como do governo, centraram-se essencialmente nas directrizes emitidas por um grupo consultivo do governo federal chamado Australian Technical Advisory Group on Immunization (ATAGI).

Nick Wood, advogado sénior que representa Djokovic, argumentou que o conselho da ATAGI afirma que a infeção anterior por Covid fornece pelo menos seis meses de proteção natural - "e, portanto, pode ser considerada uma isenção temporária de vacinação".

Djokovic compreendeu que tinha recebido autorização do Governo para vir para a Austrália e fez repetidos apelos aos funcionários federais em Melbourne para que "fizesse absolutamente tudo o que entendia ser necessário para entrar na Austrália".

"Qualquer pessoa razoável compreenderia, e ele compreendeu, que tinha assinalado absolutamente todas as caixas", acrescentou Wood.

Os advogados da ministra australiana dos Assuntos Internos, Karen Andrews, defenderam a decisão da Força de Fronteira Australiana de deportar Djokovic, argumentando que a estrela do ténis não apresentou qualquer razão médica para não poder ser vacinado contra a Covid-19.

O governo disse que Djokovic estava enganado ao pensar que tinha entrada garantida e que uma infeção anterior por Covid não equivale a uma razão médica válida para não poder ser vacinado.

Apontou para as mesmas directrizes da ATAGI, que dizem que, apesar do reconhecimento da proteção natural, a infeção anterior "não é uma contraindicação à vacinação" - o que significa que não é uma razão válida para alguém não tomar a vacina.

O governo também argumentou que, embora essas directrizes sugiram que as pessoas podem adiar temporariamente a vacinação após uma doença aguda, "não havia nenhuma sugestão de que Djokovic estivesse gravemente doente".

"Tudo o que ele disse é que testou positivo para Covid-19. Isso não é a mesma coisa", disse o governo na sua petição ao tribunal.

Tran, o advogado do governo, disse que as autoridades têm uma barreira baixa para cancelar os vistos e que mesmo a possibilidade de um risco para a saúde dos australianos era razão suficiente.

O juiz Anthony Kelly, no entanto, pareceu reconhecer a posição de Djokovic, dizendo que estava "agitado" com o fardo colocado sobre a estrela do ténis para fornecer provas às autoridades.

Djokovic tinha registado uma infeção por Covid-19 em dezembro - o que dois painéis independentes concordaram ser uma razão suficientemente boa para adiar a necessidade de Djokovic ser vacinado.

"O que mais poderia este homem ter feito?" disse o juiz Kelly.

O que está em jogo para Djokovic no Open da Austrália

O desastre do visto ameaçou as hipóteses de Djokovic ganhar um recorde de 21 Grand Slam no Open da Austrália, que começa em Melbourne a 17 de janeiro.

Atualmente, Djokovic detém 20 vitórias em torneios individuais do Grand Slam, igualando o recorde de todos os tempos com o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer.

Uma vitória em Melbourne significaria que Djokovic quebraria o recorde de maior número de Grand Slams na carreira de um homem.

Esta é uma possibilidade muito real - Djokovic já ganhou o Open da Austrália nove vezes.

Federer, de 40 anos, não vai jogar em Melbourne e Nadal, de 35 anos, vai jogar, mas tem sido afetado por lesões.

Os dois já se defrontaram 58 vezes, com Djokovic a liderar com 30 vitórias contra 28. Nadal, que só ganhou um Open da Austrália, em 2009, é o nº 6 do ranking mundial.

Hilary Whiteman, Hannah Ritchie e Angus Watson, da CNN, contribuíram com as suas reportagens.

