Juiz mantém o mapa do Congresso da Geórgia desenhado pelos republicanos

"O Tribunal considera que a Assembleia Geral cumpriu integralmente a ordem deste Tribunal, exigindo a criação de distritos de maioria negra nas regiões do Estado onde se verificou a diluição dos votos. Por conseguinte, o Tribunal rejeita as objecções dos queixosos", afirma a decisão do juiz distrital americano Steve Jones.

Em outubro, o juiz ordenou à Assembleia Geral da Geórgia que desenhasse novos mapas legislativos do Congresso e do Estado após o recenseamento de 2020, considerando que os legisladores estaduais diluíram indevidamente o poder político dos eleitores negros.

Em resposta, a legislatura controlada pelos republicanos aprovou um novo mapa do Congresso numa sessão especial que cumpriu a ordem de Jones de estabelecer um distrito adicional de maioria negra, mas preservou a vantagem de 9-5 do Partido Republicano na sua delegação da Câmara dos EUA.

O mapa visa o distrito da deputada democrata Lucy McBath, na zona de Atlanta, deslocando-o para território republicano. Mantém nove distritos maioritariamente brancos, o que provavelmente preservaria o número atual de lugares republicanos, tendo em conta os padrões de votação no estado.

Os críticos do mapa argumentaram que a "área de diluição de votos" estava "praticamente intocada", de acordo com as objecções apresentadas pelos queixosos no despacho.

Mas o tribunal rejeitou o "pressuposto fundamental dos argumentos dos queixosos", dizendo que "os juízes federais não têm licença para redistribuir o poder político entre os dois principais partidos políticos, dada a falta de autoridade constitucional e a ausência de normas legais para orientar tais acções", de acordo com o despacho de quinta-feira.

Os políticos de Washington têm estado a acompanhar de perto as medidas de redistritamento na Geórgia e em vários outros estados do país, porque estes mapas podem determinar qual o partido que controla a Câmara dos Representantes dos EUA após as eleições do próximo ano. Os republicanos detêm atualmente uma pequena maioria na Câmara.

Fredreka Schouten, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com