Juiz federal decide que a proibição de armas de assalto no Massachusetts é compatível com a recente decisão histórica do Supremo Tribunal

A história relevante afirma o princípio de que em 1791, tal como agora, havia uma tradição de regulamentar as armas "perigosas e invulgares" - especificamente, aquelas que não são razoavelmente necessárias para a auto-defesa", escreveu o Juiz-Chefe do Distrito dos EUA, F. Dennis Saylor IV, num despacho na quinta-feira.

As armas de assalto proibidas pela proibição de Massachusetts "não são adequadas para fins normais de auto-defesa e representam perigos substanciais muito para além dos inerentes à conceção das armas de fogo normais", escreveu o juiz.

A lei de Massachusetts proíbe algumas armas semi-automáticas e carregadores de grande capacidade. Foi aprovada em 1998 e tornou-se permanente depois de uma lei federal semelhante ter expirado em 2004, de acordo com o despacho do juiz.

Em junho de 2022, o Supremo Tribunal emitiu o seu parecer histórico sobre a Segunda Emenda no caso New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, que alargou os direitos de posse de armas a nível nacional e estabeleceu que as regras relativas às armas de fogo devem ser coerentes com a "tradição histórica" do país.

Cerca de três meses mais tarde, a Associação Nacional para os Direitos das Armas e um residente de Massachusetts apresentaram uma queixa contra o procurador-geral da Commonwealth para tentar bloquear a proibição das armas de assalto, alegando que esta infringia os seus direitos constitucionais.

Num post no X, o diretor executivo da ala jurídica da NAGR disse que a organização planeia recorrer da decisão.

A CNN contactou a NAGR para comentar o assunto.

A procuradora-geral de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, considerou a decisão uma "vitória significativa" numa declaração na sexta-feira.

"As leis de segurança das armas funcionam e podem ser aplicadas de acordo com a segurança pública e a Segunda Emenda", afirmou Campbell. "Esta decisão de manter a proibição de armas de assalto do estado é uma vitória significativa que protegerá o público e continuará a liderança de Massachusetts na prevenção da violência com armas".

Josh Campbell, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com