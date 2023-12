Juiz federal bloqueia proibição do Idaho de cuidados de afirmação do género para menores transexuais

A lei teria colocado os profissionais médicos que prestam esses cuidados a pessoas transgénero com menos de 18 anos em risco de multas até 5.000 dólares e de uma condenação por crime, que resultaria em até 10 anos de prisão.

As principais associações médicas - incluindo a Associação Médica Americana, a Associação Psiquiátrica Americana, a Academia Americana de Pediatria e a Academia Americana de Psiquiatria da Infância e da Adolescência - concordam que os cuidados de afirmação do género são baseados em provas e clinicamente necessários para muitas crianças e adultos.

"As crianças transexuais devem receber tratamento igual ao abrigo da lei. Os pais devem ter o direito de tomar as decisões mais fundamentais sobre como cuidar dos seus filhos", escreveu o Juiz do Tribunal Distrital B. Lynn Winmill na sua decisão.

Winmill argumentou que a proibição viola a igualdade de proteção e as cláusulas do devido processo legal da 14ª Emenda, que, segundo ele, serve para "proteger as minorias desfavorecidas e preservar os nossos direitos fundamentais contra o exagero legislativo".

"Isso foi verdade para os escravos recém-libertados após a guerra civil. Foi verdade no século XX para as mulheres, pessoas de cor, casais inter-raciais e indivíduos que procuravam acesso à contraceção. E não é menos verdade para as crianças transgénero e os seus pais no século XXI", escreveu.

O governador republicano de Idaho, Brad Little, promulgou a Lei de Proteção das Crianças Vulneráveis em abril. A lei, inicialmente prevista para entrar em vigor a 1 de janeiro de 2024, tornaria ilegal a prestação de cuidados de afirmação do género por médicos e profissionais de saúde, incluindo medicamentos bloqueadores da puberdade e cirurgias, a menores.

"Ao assinar esta lei, reconheço que a nossa sociedade desempenha um papel na proteção dos menores contra cirurgias ou tratamentos que podem danificar irreversivelmente os seus corpos saudáveis", escreveu Little numa carta enviada aos legisladores de Idaho em abril. "No entanto, como legisladores, devemos ter muita cautela sempre que considerarmos permitir que o governo interfira com pais amorosos e suas decisões sobre o que é melhor para seus filhos".

A legislação sofreu uma reação imediata. As famílias de dois adolescentes transgénero de Idaho interpuseram uma ação judicial para contestar a proibição.

"As pessoas trans como eu merecem a mesma oportunidade de segurança e liberdade que todos os outros, mas esta lei visa-nos especificamente a nós e aos nossos cuidados de saúde sem qualquer razão válida", afirmou uma das queixosas, referida como Jane Doe, numa declaração em maio. "Tenho 16 anos - devia estar a conviver com os meus amigos e a planear o meu futuro em vez de estar a lutar contra o meu Estado pelos cuidados de saúde de que preciso".

O que são cuidados de afirmação do género?

Os cuidados de afirmação de género utilizam uma abordagem multidisciplinar para ajudar uma pessoa a fazer a transição do género que lhe foi atribuído à nascença para o género pelo qual quer ser conhecida.

Este conjunto de cuidados pode incluir terapia de saúde mental, bloqueadores da puberdade, terapia hormonal e cirurgias. O momento e a quantidade de cuidados de que um menor necessita são determinados caso a caso, com o contributo dos médicos e dos pais.

Os cuidados precoces de afirmação do género são "cruciais" para a saúde e o bem-estar dos jovens transexuais, de acordo com o Gabinete de Assuntos Populacionais do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

O gabinete cita investigações que demonstram que os jovens transexuais correm um risco acrescido de problemas de saúde mental, incluindo pensamentos suicidas - e os cuidados de afirmação do género podem ajudar.

A Academia Americana de Pediatria apoiou a abordagem aos jovens transgénero.

Desafiar as proibições de cuidados de afirmação do género nos EUA

A decisão de Winmill no caso desta semana deu esperança aos defensores da comunidade LGBTQ+ que estão a trabalhar para contestar proibições semelhantes noutros estados.

A União Americana das Liberdades Civis de Idaho, que ajudou a instaurar o processo em nome das famílias, considerou a decisão "uma vitória para as famílias de jovens transgénero e para os seus prestadores de cuidados médicos".

"Esta decisão judicial é um raio de esperança muito necessário para as pessoas trans no meio de uma investida de anos contra os seus direitos de acesso aos cuidados de saúde e à capacidade de navegar no mundo que as rodeia", afirmou Leo Morales, Diretor Executivo da ACLU de Idaho, num comunicado.

De acordo com a Human Rights Campaign, cerca de 20 estados proibiram os cuidados de saúde para jovens que afirmam o seu género. O grupo de defesa dos direitos LGBTQ+ estima que três em cada 10 jovens trans com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos viviam em estados com proibições legislativas de cuidados de afirmação de género em novembro.

De acordo com a organização, a ACLU interpôs uma dúzia de acções judiciais contra a proibição de cuidados para jovens transgénero nos EUA.

Jen Christensen, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com