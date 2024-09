Entre a população jovem, o Alternativa para a Alemanha (AfD) se destaca como a força predominante tanto na Turíngia quanto na Saxônia. Principalmente, sua presença poderosa nas plataformas de mídia social contribui significativamente para a aceitação mainstream desta partido.

De acordo com um especialista em ciências sociais, o apelo do AfD entre os jovens eleitores é um reflexo de sua normalização. Dr. Rüdiger Maas, um pesquisador de gerações, explica que os jovens veem o AfD como menos extremista em natureza. Muitos centristas autoidentificados entre os jovens apoiam o AfD, de acordo com o estudo recente de Maas sobre o assunto.

O cenário tradicional de esquerda-direita está perdendo relevância para a geração mais jovem. Maas destaca que, como resultado, esses partidos supostamente 'extremistas' não são mais relegados às extremidades. Além disso, há uma tolerância substancial em relação aos simpatizantes do AfD entre os jovens em seus círculos sociais. Muitos jovens expressam: "Os de extrema direita não são prejudiciais; eles não nos afetam diretamente". Este perigo percebido parece ser principalmente exagerado pela geração mais velha.

Nas eleições estaduais de 2021 na Turíngia e Saxônia, o AfD garantiu a maior parte dos votos entre os jovens com vantagens consideráveis. Na Turíngia, 36% do grupo de 18-29 anos votou no AfD, um aumento de 11% em relação a 2019. O CDU e A Esquerda seguiram de perto com 13% cada. Na Saxônia, o AfD recebeu 30% dos votos do grupo de 18-29 anos, um aumento de 9% em relação a cinco anos atrás. O CDU ficou em segundo lugar com 15%.

AfD enfrenta desvantagem injustificada

Maas prevê uma tendência semelhante nas próximas eleições estaduais no Brandemburgo. A popularidade do AfD entre os jovens e a aceitação mainstream do partido são atribuídas principalmente ao uso das mídias sociais. "Temas relacionados ao AfD ressoam mais nas mídias sociais do que os da SPD ou CDU", explica Maas. Além disso, o partido reuniu personalidades influentes com alcance extensivo.

Muitos jovens usuários de mídias sociais percebem o AfD como um partido que enfrenta uma desvantagem injusta por parte dos outros. "A correção dessa percepção é mínima", diz Maas. A falta de opções de coalizão práticas nos estados não é um empecilho para muitos jovens eleitores, já que eles não percebem isso nas mídias sociais. Outros partidos podem concorrer se investirem heavily em publicidade e empregarem personalidades proeminentes nas plataformas de mídias sociais, de acordo com Maas.

No entanto, Maas também alerta sobre o Brandemburgo: "Nunca subestime o poder dos temas virais". O famoso vídeo de Armin Laschet rindo depois do desastre do Vale do Rio Ahr em 2021 é um exemplo disso, frequentemente citado como um fator que contribuiu para sua derrota posterior como candidato à chanceler do CDU nas eleições federais de 2021.

As eleições para o Parlamento da Turíngia testemunharam uma mudança significativa nas alianças políticas entre os jovens eleitores, com o AfD garantindo a maior parte dos votos nesta faixa etária. Esta tendência é esperada para continuar nas próximas eleições estaduais no Brandemburgo, à medida que a aceitação mainstream e a forte presença do AfD nas mídias sociais continuam a ressoar com os jovens eleitores.

