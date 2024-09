Jovens com deficiência expressam frequentemente insatisfação

Muitos jovens na Alemanha geralmente levam uma vida satisfeita, mas jovens com deficiências frequentemente pintam um quadro diferente. Eles sentem-se frequentemente preconceituosos e têm menos acesso a atividades sociais. Também há uma maior incerteza sobre o futuro.

Um estudo realizado pela Aktion Mensch, uma organização social, intitulado "Barômetro de Inclusão Juvenil", valida essas afirmações. Este estudo entrevistou jovens, com e sem deficiências, com idades entre 14 e 27 anos.

Os resultados revelam que apenas metade (53%) dos jovens com deficiências está globalmente satisfeita com a sua vida, em comparação com mais de três quartos (78%) daqueles sem deficiências. Experiências discriminatórias são mais comuns entre indivíduos com deficiências, com 61% a relatá-las, em comparação com 85% entre jovens com deficiências.

Mais isolados e menos autónomos

O estudo destaca ainda a diferença na participação social. Jovens com deficiências relatam sentir-se sós duas vezes mais frequentemente (26%) do que os seus pares não deficientes (13%). Também acham três vezes mais difícil fazer novas amizades. Além disso, sentem-se menos autónomos e menos livres para escolher a sua escola, formação ou perspetivas académicas. Com 41%, também expressam maior preocupação com o futuro em comparação com jovens sem deficiências (16%).

Christina Marx, porta-voz da Aktion Mensch, destacou a importância da inclusão desde cedo, afirmando: "Os números mostram claramente que ainda temos um longo caminho a percorrer antes que a sociedade aceite a diversidade como a norma ou mesmo a veja como uma vantagem. A inclusão deve fazer parte da vida quotidiana desde o início para que todos se beneficiem e a discriminação não comece sequer."

O estudo da Aktion Mensch destaca que jovens com deficiências são significativamente mais isolados, com 26% a relatarem sentir-se sós duas vezes mais frequentemente do que os seus pares não deficientes. Além disso, este grupo encontra três vezes mais difícil fazer novas amizades em comparação com os seus pares capazes.

Os resultados do "Barômetro de Inclusão Juvenil" sugerem também que jovens com deficiências têm menos autonomia e liberdade para escolher a sua escola, formação ou perspetivas académicas, com 41% a expressarem maior preocupação com o futuro em comparação com jovens sem deficiências.

Leia também: