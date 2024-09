- Jovem toma o controle do volante durante a condução da mãe

Durante uma viagem na região de Bad Dürkheim, um adolescente agarrou agressivamente o volante várias vezes, chegando perto de causar uma colisão. De acordo com os relatórios policiais, esse incidente ocorreu entre uma mulher de 46 anos e seu filho de 17 anos, que haviam discutido anteriormente. O adolescente então exercitou força no volante várias vezes durante a noite de sábado, fazendo o veículo quase colidir com a calçada, felizmente sem incidentes. Após verificar o adolescente, a polícia encontrou uma arma proibida, uma soco-inglês. Como resultado, o jovem agora está sendo acusado de colocar em risco a segurança do trânsito e violar as leis de posse de armas.

As ações agressivas do adolescente perto do volante aumentaram o risco de acidentes durante a viagem. Felizmente, apesar dos momentos de tensão, não ocorreu nenhum acidente na noite de sábado.

Leia também: