- Jovem, de 18 anos, detido após um incidente de esfaqueamento em Dorsten

Na quarta-feira à noite, um jovem de 19 anos foi detido após um ataque a faca contra um homem de 23 anos em Dorsten. A polícia de Recklinghausen e o Ministério Público de Essen acusaram o suspeito de tentativa de homicídio. De acordo com as autoridades, ele teria provocado a vítima antes de atacá-la repentinamente com uma faca. A vítima foi levada ao hospital com várias facadas, mas não corre risco de morte.

O suspeito conseguiu fugir inicialmente, mas foi preso na tarde de quinta-feira, segundo a última atualização da polícia. As investigações sobre as circunstâncias do incidente continuam em andamento.

O suspeito está sendo detido para interrogatório sobre o ataque a faca. As autoridades estão colaborando com as forças policiais locais para garantir uma investigação aprofundada.

