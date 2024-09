Jovem adulto inicia ação legal sobre a notável esfera 50-50 de Shohei Ohtani, com o objetivo de parar sua venda.

Em 19 de setembro, o astro dos LA Dodgers fez história ao rebater sua 50ª home run e roubar sua 50ª base em uma vitória dominadora por 20 a 4 contra os Miami Marlins.

A bola histórica foi colocada à venda em leilão pela Goldin com uma oferta inicial de $500,000 e uma opção de compra privada de $4,5 milhões. O leilão estava programado para começar na sexta-feira ao meio-dia ET, encerrando em 16 de outubro.

No entanto, Max Matus, um jovem de 18 anos, entrou com uma ação na 11ª Circunscrição Judicial do Condado de Miami-Dade na quarta-feira, alegando ser o proprietário legítimo da bola e buscando uma "injúnção temporária" para impedir sua "escondida, subtração ou venda".

De acordo com a ação, Matus estava no jogo dos Dodgers contra os Marlins para comemorar seu 18º aniversário e conseguiu pegar a bola. No entanto, a queixa alega que Chris Belanski, um dos três réus ao lado da Goldin e Kelvin Ramirez, conseguiu prender o braço de Matus entre as pernas e arrancou a bola 50/50 de sua mão esquerda.

A ação afirma ainda que Belanski tomou posse da bola à força e foi escoltado para fora das arquibancadas pela segurança com a bola de Matus (adquirida indevidamente) em sua posse.

A queixa inclui evidências em vídeo de vários espectadores, mostrando Belanski recuperando a bola da mão de Matus.

Tanto Belanski quanto Kelvin Ramirez anunciaram suas intenções de vender a bola nas redes sociais, de acordo com a queixa.

Quando contatados pela CNN, os representantes de Matus disseram que Matus afirmou: "Eu tinha a bola na minha mão".

John Uustal, sócio-fundador do escritório de advocacia que representa Matus, comentou: "Isso não é alguma acordo em um jogo de futebol onde a lei não se aplica devido ao acordo mútuo entre os jogadores de se ferir fisicamente. Uma vez que um torcedor ganha a posse de uma bola, outro torcedor não pode reivindicá-la pela força. Max é um estudante do ensino médio e era seu aniversário. Uma pessoa mais forte e mais velha não pode arrancar a bola, alegando que é dela".

A CNN entrou em contato com a Goldin e os advogados de Belanski para comentar, mas não conseguiu entrar em contato imediatamente com Ramirez.

A ação argumenta que Matus sofreria "danos irreparáveis" se a bola 50/50 fosse vendida, já que é um "item único e insubstituível".

"Uma vez vendida, (Matus) não será capaz de recuperá-la, e nenhuma compensação monetária poderá servir como um substituto adequado".

A situação lembra o incidente envolvendo a bola do recorde de 73ª home run de Barry Bonds em 2001.

Alex Popov conseguiu pegar a bola com uma luva durante a confusão, mas depois alegou que foi roubado por Patrick Hayashi. Hayashi acabou vendendo a bola, o que levou a uma ação judicial que resultou em uma venda determinada pela corte e uma venda de $450,000 para o criador de quadrinhos Todd McFarlane.

Apesar do leilão em andamento para a histórica bola 50/50, o jovem torcedor de 18 anos, Max Matus, insiste que é seu proprietário legítimo devido a um erro esportivo durante o jogo.

O caso judicial envolvendo a bola 50/50 lembra batalhas legais semelhantes, como a envolvendo a bola do recorde de 73ª home run de Barry Bonds.

Leia também: