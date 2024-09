Jovem a defender a rede contra Israel, com um pé no Campeonato Europeu

Classificatórias da Euro estão chegando ao fim: a seleção U21 da Alemanha vence decididamente a Israel em partida do Grupo D em campo neutro na Hungria, sem torcedores presentes devido a razões de segurança. A vitória dá à equipe alemã uma vantagem de quatro pontos sobre a Polônia, a segunda colocada.

A Alemanha está se aproximando de garantir sua vaga na Euro, após uma vitória dominadora por 5-1 (3-0) sobre a Israel em Győr. Sob a liderança do estrela Karim Adeyemi, treinado por Antonio Di Salvo, a equipe da DFB não mostrou sinais de fraqueza.

O goleiro Nicolo Tresoldi do Hannover 96 e Adeyemi marcaram cada um um hat-trick, enquanto Ansgar Knauff do Eintracht Frankfurt marcou o quinto gol nos minutos finais do tempo regulamentar. Adeyemi, que havia optado anteriormente por não participar do jogo U21 em 2023 e recebeu críticas por sua decisão, apresentou um desempenho impressionante em campo.

O CEO da DFB, Andreas Rettig, elogiou Adeyemi durante o intervalo, chamando o jogo de "desempenho convincente" e parabenizando-o por sua dedicação. Niv Yehoshuha marcou um gol de consolação para Israel, a equipe que permanece sem pontos na parte inferior do grupo.

Se a Alemanha conseguir vencer seu próximo jogo contra a Estônia na terça-feira e a Polônia perder para a Bulgária ao mesmo tempo, a Alemanha garantirá a vitória do grupo e sua vaga no torneio de 2025 na Eslováquia.

O jogo, inicialmente agendado para 2023, mas adiado após um ataque do Hamas a Israel, acabou sendo transferido para a Hungria devido a preocupações de segurança. Com um período de preparação limitado e um estádio vazio, semelhante à era do Corona, a equipe da DFB conseguiu superar os desafios e manter seu sólido desempenho em campo.

O atacante Tresoldi, que substituiu o descansado Youssoufa Moukoko, marcou seu primeiro gol na camisa U21, enquanto Adeyemi fez o mesmo pouco depois, marcando seus respectivos debuts com marcos significativos.

Com um desempenho dominante no primeiro tempo, a Alemanha manteve a maior parte do controle, com os olhos no terceiro gol. E, assim como Di Salvo pediu durante o intervalo, Tresoldi entregou. Adeyemi acrescentou mais um gol impressionante no segundo tempo, aumentando ainda mais a vantagem.

Os juniores da DFB continuam sua forma impressionante, com Karim Adeyemi liderando o caminho em sua vitória por 5-1 sobre a Israel.

