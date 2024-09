Joshua Kimmich não expressa interesse em se juntar ao coro da seleção.

Pular o espetáculo cantado embaraçoso é algo que Joshua Kimmich estaria disposto a perder. "Prefiro levar a equipe para jantar", brincou o novo capitão da seleção alemã. No entanto, o futuro tem mais significado para Kimmich. O jogador de 29 anos tem como objetivo levar a equipe da DFB, anteriormente bem-sucedida, a títulos novamente.

Com as saídas dos campeões da Copa do Mundo Manuel Neuer, Toni Kroos e Thomas Müller, não há nenhum jogador na equipe que já tenha trazido glória à Alemanha, notou Kimmich. Ele tem a intenção de corrigir isso na Copa do Mundo de 2026: "Além disso, minha geração não tem mais nada a dar".

Em seu novo papel, Kimmich está determinado a avançar agressivamente, mas não se vê como o único entretenedor. "Não devemos transformar isso em um número solo. Temos um trio poderoso com Kai Havertz e Antonio Rüdiger", afirmou o sucessor de İlkyay Gündoğan durante sua primeira entrevista após sua nomeação em Herzogenaurach: "Precisamos de muitas pessoas para assumir a responsabilidade".

Além disso, os muitos jovens jogadores precisam de orientação. Kimmich, devido à gestão de carga, teve sessões de treinamento limitadas na terça-feira, mas depois observou o desempenho de seus companheiros de equipe com uma bola na mão da lateral. O jogador de Munique aspir a apoiar seus companheiros de equipe no futuro, ponteando a lacuna entre a equipe e a comissão técnica.

O novo cargo o enche de orgulho. "Desde criança, você escreveria em livros de amizade dos outros que aspiraria a ser um jogador nacional. Isso é incrivelmente distante. Para mim, é uma conquista significativa ser um jogador nacional agora, quanto mais capitão", enfatizou.

Com a equipe, onde "infelizmente, muita coisa mudou" devido às aposentadorias, ele tem a intenção de preservar a empolgação gerada pelo Campeonato Europeu em casa: "Foi crucial que conseguimos nos mover e inspirar as pessoas um pouco. Queremos continuar fazendo isso. Todos estão ansiosos. Esta equipe tem o potencial de crescer rapidamente".

Kimmich (91 partidas internacionais) já liderou a seleção nacional em campo sete vezes como capitão, então a partida de abertura da Liga das Nações contra a Hungria no sábado (8:45 PM CEST) em Düsseldorf não será uma experiência completamente nova para ele.

Ele manterá sua posição na EM na lateral direita. "Espero que todos tenham visto na EM que também gostei de jogar como lateral direito", disse Kimmich, "e que finalmente possamos pôr um ponto final neste assunto".

O lendário capitão Lothar Matthäus, um de seus muitos antecessores no cargo, prefere vê-lo no centro. Ele recomenda que o armador jogue no centro em vez de na defesa. O braço estendido do técnico deve operar no coração da ação, escreveu o recordista de partidas na coluna do Sky. No entanto, a decisão do técnico da seleção nacional Julian Nagelsmann é "adequada". Kimmich "representará nosso país maravilhosamente em campo".

Kimmich continua a tradição de armadores do Bayern na seleção nacional, incluindo Matthäus, Franz Beckenbauer, Neuer ou Philipp Lahm. "Ele continua com sua mentalidade. É um modelo para todo o grupo, sempre dando o seu melhor, sempre ansioso para treinar, sempre empurrando os limites como um lateral direito na EM", elogiou Nagelsmann. Mas ele não tem a intenção de estabelecer um recorde de canto.

