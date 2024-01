Josh Cavallo: O único jogador de futebol abertamente gay da primeira divisão diz que a proibição da braçadeira "OneLove" da FIFA o fez sentir-se "excluído

Os capitães de várias equipas europeias decidiram não usar braçadeiras "OneLove" no Campeonato do Mundo devido ao risco de receberem cartões amarelos.

A Inglaterra, os Países Baixos, a Bélgica, a Dinamarca, a Alemanha, a Suíça e o País de Gales iam participar na campanha "OneLove" para promover a inclusão e combater a discriminação.

Mas as associações desses países afirmaram num comunicado na segunda-feira que a braçadeira - que apresenta um coração às riscas em diferentes cores para representar todas as heranças, origens, géneros e identidades sexuais - não seria usada no Qatar.

"Estou desiludido com a FIFA. Fizeram-me sentir excluído", disse Cavallo a Christiane Amanpour, a principal apresentadora internacional da CNN, na terça-feira.

"A representação é tão importante e há tanta gente a assistir a estes jogos que isto mostra que as intenções da FIFA não são fazer do futebol um lugar para todos.

"Temos famílias a assistir, temos a próxima geração a assistir. A FIFA precisa de fazer melhor. É o jogo mundial".

Num post anterior nas redes sociais, Cavallo chamou a medida de "draconiana".

O médio do Adelaide United e antigo internacional juvenil australiano foi notícia no ano passado quando se assumiu gay.

Cavallo tornou-se depois uma das caras mais conhecidas do desporto e foi recentemente nomeado "Homem do Ano" numa cerimónia de entrega de prémios organizada pela Attitude Magazine, a maior revista LGBTQ da Europa.

Cavallo falou com Amanpour antes da derrota da Austrália por 4-1 no Grupo D contra a França no seu jogo de abertura do Campeonato do Mundo. No início deste ano, Cavallo falou da sua esperança de jogar pela Austrália no Campeonato do Mundo, mas não chegou a fazer parte da equipa final dos Socceroos para o Qatar 2022.

No entanto, o jogador de 23 anos disse que esperava que o capitão australiano usasse a braçadeira "OneLove" em solidariedade com a comunidade LGBTQ, apesar do risco de sanções para qualquer jogador que usasse a braçadeira.

"Se eu estivesse lá e fosse o capitão, sim, teria usado a braçadeira. Não tenho vergonha de ser quem sou", disse Cavallo à CNN.

"E é exatamente por essa razão que me assumi e sou a pessoa que sou hoje", acrescentou Cavallo. "Espero que o meu capitão o use".

A equipa australiana, incluindo o capitão Matthew Ryan, que apareceu num vídeo com os seus companheiros de equipa antes do torneio para levantar questões de direitos humanos, incluindo o tratamento de pessoas LGBTQ+ no Qatar, não usou uma braçadeira arco-íris no jogo contra a França.

Embora Cavallo tenha afirmado que esperava que a seleção nacional usasse a braçadeira, compreendeu a decisão injusta que tiveram de tomar.

"É definitivamente preocupante porque é a FIFA a colocá-los nesta posição, como se fossem arriscar um Campeonato do Mundo, algo para que treinámos como atletas profissionais e sonhámos representar o nosso país no palco mundial", disse Cavallo.

"Felicito as sete nações [que originalmente pretendiam usar a braçadeira no torneio] por quererem abraçar a inclusão na campanha do Campeonato do Mundo."

Reflectindo sobre as ramificações que enfrentou no futebol desde que se assumiu em outubro de 2021, Cavallo disse que enfrentou uma "reação adversa", mas que o impacto positivo que teve como embaixador LGBTQ no jogo valeu a pena.

"O que me fez superar são as mensagens que recebo todos os dias, seja de mães, filhos, avós, e ver que minha história ajudou a influenciá-los e mudar suas vidas para melhor, e ajudou a salvar suas vidas.

"Podem trazer todo o ódio que quiserem, mas enquanto eu estiver a salvar vidas, continuarei a fazer o que estou a fazer", acrescentou.

A equipa nacional alemã colocou as mãos sobre a boca durante a fotografia antes do jogo contra o Japão no Campeonato do Mundo, na quarta-feira, no que pareceu ser um protesto contra a liberdade de expressão no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

A CNN contactou a FIFA oferecendo à organização um direito de resposta aos comentários de Cavallo.

A FIFA disse que antes de os países anunciarem que os seus capitães não usariam a braçadeira no Qatar, o organismo que rege o futebol mundial tinha apresentado a sua própria campanha "Sem Discriminação" e disse que todos os 32 capitães teriam a oportunidade de usar uma braçadeira ligada à campanha.

Fonte: edition.cnn.com