Jordan Spieth: Golfista entusiasmado com a piada "remember the Masters

Jordan Spieth triunfa no estado natal do Texas

O jovem de 22 anos realiza o sonho de toda uma vida

Oito títulos do PGA Tour conquistados antes dos 23 anos

Mas até domingo ainda faltava uma joia na sua já brilhante coroa - e não era um dos dois majors que ainda lhe falta ganhar.

O jogador de 22 anos realizou uma das ambições da sua vida ao ganhar o seu primeiro título do PGA Tour no seu estado natal, o Texas.

No fim de semana anterior, saiu da luta pelo título no Byron Nelson, em Irving, para terminar em 18º lugar, depois de um final de 74 pancadas, mas não cometeu erros no Dean & Deluca Invitational, apesar de lhe ter sido recordada, de forma demasiado viva, uma das maiores desilusões da sua carreira por um dos espectadores.

"Aconteça o que acontecer nos próximos 30 anos da minha carreira", disse Spieth aos jornalistas após a ronda final no Colonial em Fort Worth, "este será um dos dias mais importantes que já tive".

O nº 2 do mundo, Spieth, já ganhou oito títulos do PGA Tour antes dos 23 anos - mais um do que Tiger Woods, mas ainda atrás dos 14 de Horton Smith - mas nem tudo foi fácil no Lone Star State.

FORT WORTH, TX - 29 DE MAIO: Jordan Spieth posa com o troféu depois de vencer o DEAN & DELUCA Invitational no Colonial Country Club a 29 de maio de 2016 em Fort Worth, Texas. (Foto de Tom Pennington/Getty Images)

O duas vezes vencedor de grandes torneios estava ao mesmo nível do par do dia na viragem, antes de um grito de "lembrem-se do Masters" vindo de algures da multidão no 10º buraco o ter despertado, afundando um putt de 20 pés para birdie.

"De qualquer forma," disse Spieth quando lhe perguntaram se era uma brincadeira ou uma brincadeira, "há um pouco de vermelho em mim - e isso veio ao de cima nos buracos seguintes."

Seguiram-se dois birdies para fazer três seguidos e passar para a liderança - e mesmo um bogey no 13 não fez descarrilar o ataque de Spieth.

Spieth estabilizou-se com dois pars consecutivos, antes de um final de jogo empolgante com mais três birdies consecutivos que lhe deram uma vitória por três pancadas sobre o compatriota Harris English antes do segundo grande evento da época, o Open dos EUA de 16 a 19 de junho.

Foi o seu segundo título do PGA Tour este ano e a bolsa do vencedor de 1,2 milhões de dólares elevou o seu prémio em dinheiro da época para 4 milhões de dólares em 12 torneios e mais de 24 milhões de dólares desde que se tornou membro efetivo em 2013.

O casaco xadrez vermelho pode não ser o verde do Masters - as cicatrizes da capitulação do mês passado em Augusta continuarão a queimar Spieth - mas, por agora, é certamente uma boa alternativa.

"Ambos assentam lindamente", disse ele.

Entretanto, o campeão do Masters, Danny Willett, terminou em terceiro lugar no principal evento do European Tour, o BMW PGA Championship em Wentworth.

Willett ficou a duas pancadas do também inglês Chris Wood no domingo, enquanto o sueco Rikard Karlberg, 148º classificado, foi o surpreendente segundo classificado.

