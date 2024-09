Jon Rahm desafia multas cobradas pelo DP World Tour enquanto defende sua inclusão na Ryder Cup.

Golfer Jon Rahm declarou inicialmente na quarta-feira que não tinha intenção de pagar as multas acumuladas devido à participação em eventos da LIV Golf, aproximando-se assim a possibilidade de a equipe europeia participar do próximo Ryder Cup sem um de seus principais jogadores.

Rahm teve um papel fundamental ao superar a equipe dos Estados Unidos em Roma em outubro, mas para garantir uma vaga na equipe do capitão Luke Donald para o Ryder Cup em Nova York, o jogador de 29 anos deve manter sua membresia no DP World Tour, anteriormente conhecido como European Tour.

Para manter sua membresia, Rahm deve participar de mais três eventos no circuito antes do final da temporada com o Tour Championship em Dubai em 17 de novembro.

No entanto, Rahm arriscou ser proibido de participar de qualquer torneio do DP World Tour até resolver ou recorrer das multas impostas por ele por recusar-se a abrir mão de sua participação em eventos da LIV Golf que conflitam com o calendário deles.

Rahm tinha até meio-dia no horário de verão britânico (7h da manhã no horário de verão oriental) para contestar as penalidades, o que lhe permitiria participar do Aberto da Espanha em Madrid em 26 de setembro. Ele apresentou seu recurso pouco antes do prazo.

“Jon Rahm tem um recurso pendente contra as penalidades impostas a ele, e de acordo com os regulamentos do DP World Tour, ele está elegível para participar do acciona Open de España presented by Madrid mais tarde neste mês”, declarou um representante do DP World Tour em um comunicado à CNN.

Ao fazê-lo, Rahm imitou o colega da LIV Golf e ex-colega do Ryder Cup Tyrrell Hatton, que apresentou um recurso para participar do British Masters em agosto e fortalecer suas chances de fazer parte da equipe de Donald.

‘Não sou fã das multas’

Antes da final da temporada regular da LIV Golf em Chicago na quarta-feira, Rahm expressou sua intenção de participar de seu torneio natal.

“Estou registrado para o torneio... No entanto, se vou poder jogar ou não, isso ainda está para ser visto”, informou aos jornalistas.

“Não sou fã das multas. Já fui vocal sobre isso. Não pretendo pagar as multas, e estamos engajados em discussões sobre encontrar uma solução.”

Rahm também expressou desejo de participar do Alfred Dunhill Links Championship e do Andalucia Masters, ambos agendados para Escócia e Espanha, respectivamente, em outubro.

Participar do Aberto da Espanha lhe daria um total de quatro aparições necessárias para manter sua membresia, com sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris contribuindo igualmente.

No entanto, Rahm tem pouca flexibilidade. A final da LIV Golf em Dallas o impede do BMW PGA Championship, enquanto sua classificação de 118 no ranking do Race to Dubai do DP World Tour fica muito atrás do top 50 necessário para competir nos dois eventos de playoff da temporada final nos EAU.

Isso deixa apenas o Aberto da França e o Genesis Invitational da Coreia do Sul como os dois eventos restantes do DP World Tour em que Rahm poderia participar nesta temporada.

‘Rahmbo no Ryder Cup é uma fera absoluta’

O colega de Rahm em duas de suas três aparições no Ryder Cup, o irlandês Shane Lowry, conhece o nível do espanhol.

Rahm teve um papel crucial em Roma, com duas águias durante um extraordinário trecho final de três buracos que marca sua contribuição de três pontos para a vitória da Europa por 16,5 a 11,5.

“Quero Jon Rahm na equipe do Ryder Cup? Sim. Deveriam ser concedidas isenções? Não tenho certeza”, disse Lowry aos jornalistas antes do Irish Open, o último torneio do DP World Tour, na quarta-feira.

“Não serei eu quem tomará essas decisões”, continuou. “Rahmbo no Ryder Cup é uma fera absoluta. Já o vi em dois Ryder Cups, e ele é fenomenal. Não há nada maior do que o Ryder Cup, não tenho certeza. Veremos.”

Rahm e Lowry estavam ambos sob o comando do capitão Padraig Harrington durante o Ryder Cup de 2021 em Whistling Straits, Wisconsin.

Harrington, que também está competindo em seu aberto natal nesta semana, não inveja a situação de Donald na preparação para a abertura do Ryder Cup de 2023 em Bethpage Black.

“Se me conhecem, sou rigoroso com as regras. Você sabe quais são as regras, e você as segue”, disse Harrington aos jornalistas na quarta-feira.

“Sou um grande fã de Jon, mas se as regras estão escritas, você deve segui-las. Isso é importante para o Ryder Cup, dada sua importância... é mais do que apenas uma partida.”

Apesar de sua intenção de participar de eventos da LIV Golf, o golfista Jon Rahm precisa participar de três eventos a mais do DP World Tour para manter sua membresia e garantir uma vaga na equipe do Ryder Cup. Alternativamente, ele pode ser proibido de participar de qualquer torneio do DP World Tour até resolver ou recorrer das multas impostas por sua participação em eventos da LIV Golf que conflitam com o calendário deles.

A participação de Rahm no golfe vai além da série LIV Golf, já que ele também visa participar do Alfred Dunhill Links Championship e do Andalucia Masters em outubro.

Leia também: