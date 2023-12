John Yems, treinador do Crawley Town FC, é expulso após alegações de ter utilizado linguagem discriminatória

"Estamos ansiosos pela próxima era do Crawley Town Football Club", afirmou Preston Johnson, copresidente do clube, num comunicado divulgado na sexta-feira.

"Temos a oportunidade de aproveitar os mais de 125 anos de uma história rica e levar este clube para o próximo nível. Estamos ansiosos por estabelecer parcerias com os nossos jogadores e adeptos, à medida que construímos uma equipa e uma comunidade de que os adeptos dos Red Devils podem continuar a orgulhar-se - dentro e fora do campo."

A CNN tentou entrar em contacto com Yems através do clube, mas não obteve resposta imediata.

Anteriormente, a Federação Inglesa de Futebol disse à CNN que estava a conduzir uma investigação sobre as alegações feitas contra Yems. A FA disse à CNN na sexta-feira que a sua posição se mantém.

Em abril, o clube anunciou que Yems tinha sido suspenso na pendência de uma investigação e afirmou que o racismo e a discriminação de qualquer tipo não serão tolerados.

"O Crawley Town Football Club foi informado de acusações sérias e credíveis de que o treinador da primeira equipa, John Yems, usou linguagem e comportamento discriminatórios para com os nossos jogadores", afirmou o clube num comunicado de 23 de abril.

"Levamos estas acusações a sério e, com efeito imediato, suspendemo-lo indefinidamente enquanto investigamos e consideramos outras medidas punitivas. Sejamos claros: o Crawley Town Football Club apoia os seus jogadores, funcionários e adeptos e nunca tolerará racismo ou discriminação de qualquer tipo."

Tony Burnett, diretor executivo da organização para a igualdade e a inclusão Kick It Out, afirmou: "Quero deixar claro que se trata de alegações. Mas alegações que são extremamente preocupantes, no entanto.

"Se o futebol quiser ir além de incidentes como estes, precisamos de dar poder a qualquer pessoa que testemunhe uma discriminação como esta para a denunciar. Precisamos que as pessoas se sintam seguras sabendo que as suas denúncias serão levadas a sério e que têm o apoio de aliados no espaço mais alargado do futebol."

O Crawley Town FC ocupa atualmente o 12.º lugar na League Two e o próximo jogo está agendado para 7 de maio contra o Oldham Athletic.

O clube informou que a procura de um novo treinador terá início de imediato e que o treinador adjunto Lewis Young continuará a desempenhar as funções de treinador interino durante o resto da época.

Fonte: edition.cnn.com