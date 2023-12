Destaques da história

John Surtees: O desporto automóvel chora a lenda das corridas

Surtees morre no hospital após doença

Aclamado como um dos maiores pilotos

Ganhou títulos mundiais de F1 e de motociclismo

O mundo do desporto automóvel prestou homenagem a um dos seus maiores pilotos, John Surtees, que faleceu na sexta-feira aos 83 anos.

O piloto britânico é o único homem a ter ganho um título mundial tanto em quatro rodas como em duas.

"A Ferrari perdeu um dos seus maiores pilotos", declarou a equipa italiana, com a qual Surtees ganhou o campeonato de Fórmula 1 em 1964.

O inglês passou para a F1 em 1960, depois de uma carreira brilhante no motociclismo, em que ganhou quatro campeonatos do mundo de 500cc e três na categoria de 350cc com outra equipa italiana, a MV Agusta.

Quatro das suas seis vitórias na F1 foram obtidas durante uma passagem de três anos pela Ferrari, onde também contribuiu para os títulos do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos de 1963 e 65.

Surtees foi hospitalizado no mês passado com um problema respiratório, informou o site oficial da F1, e morreu com a família ao seu lado.

"Lamentamos profundamente a perda de um homem tão incrível, amável e carinhoso, bem como celebramos a sua vida espantosa", afirmou a família num comunicado.

"Ele deu um exemplo muito real de alguém que continuou a esforçar-se no seu auge e que continuou a lutar até ao fim."

O filho de Surtees, Henry, morreu durante uma corrida de Fórmula 2 em 2009, e o seu pai criou uma instituição de caridade em sua honra.

A sua mulher Jane e as suas filhas Leonora e Edwina deixaram-no, segundo o sítio Web da F1.

O ex-campeão mundial Damon Hill descreveu Surtees - que pilotou em 111 corridas de F1 no total - como uma "verdadeira grande lenda do desporto automóvel".

Depois de deixar a Ferrari, Surtees juntou-se à nascente equipa Honda e conseguiu uma vitória notável no Grande Prémio de Itália, terminando em quarto lugar na época de 1967.

O antigo piloto de F1 que se tornou comentador televisivo Martin Brundle lamentou o facto de Surtees, que foi condecorado com uma CBE na lista de honras da Rainha de 2016, não ter vivido o suficiente para ser nomeado cavaleiro.

Mesmo tarde na vida, Surtees era um visitante regular das corridas de F1 e de eventos desportivos motorizados como o Festival de Velocidade de Goodwood.

