John McEnroe quer ler-lhe as regras do ténis até adormecer

Certos sons gritam "relaxamento".

E agora, essa última opção está disponível para o adormecer ou para lhe tirar um peso dos ombros depois de um dia stressante.

McEnroe, o lendário tenista americano conhecido pelo seu comportamento agressivo no campo e pela sua famosa frase de quatro palavras, lançou uma gravação áudio de regras de ténis destinada a ajudar os ouvintes a adormecer. E sim, estamos a falar a sério.

"Antes de começarmos, sente-se e relaxe, deixando que os seus olhos se fechem suavemente", instrui o ex-profissional, conhecido pelas suas frequentes explosões com raquetes e pelos insultos profanos aos funcionários. "Imagine-se a descansar num campo de relva confortável, enquanto a brisa de verão passa e os pássaros chamam ao longe", acrescenta.

O audiolivro que ninguém pediu foi lançado na quinta-feira na popular aplicação Calm, que contém uma série de "Histórias de Sono" - gravações e canções concebidas para ajudar a manter a atenção e o relaxamento.

McEnroe fala em profundidade sobre as convenções de pontuação, os regulamentos do equipamento e tudo o mais que sempre quis ouvir sobre o desporto.

E é uma tarefa e tanto - o mais recente livro de regras da ITF tem 45 páginas, com 31 secções e 11 apêndices.

"Adoro o jogo de ténis. Sou apenas um defensor das regras e de garantir que são aplicadas corretamente", explica McEnroe na gravação, intitulada "Mas a sério, as regras do ténis".

"Não é segredo que posso ficar um pouco irritado com o jogo de vez em quando, o que normalmente acaba comigo a dizer o que penso a um árbitro ou dois. Quer dizer, eles não podem estar a falar a sério", acrescenta com o seu tom de voz doce caraterístico.

"Esta História do Sono foi concebida não só para acalmar as almas inquietas dos fãs de ténis, mas também para nos recordar todas as regras de ténis que podem ter esquecido ou que nunca souberam."

McEnroe ganhou três títulos de Wimbledon e quatro do US Open durante a sua longa carreira de jogador, antes de trabalhar como analista de televisão na televisão britânica e americana.

Apesar de parecer improvável que se dedique às cassetes de relaxamento, não é a primeira celebridade a tentar enviar os ouvintes para um estado de inconsciência.

Matthew McConaughey tornou-se a aquisição de maior destaque do Calm, juntando-se a outras celebridades, como o ator Stephen Fry, na leitura de uma história de sono para o serviço.

Fonte: edition.cnn.com