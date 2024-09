John Legend expressa sua oposição ao presidente Trump

Em uma afirmação bastante bizarra, o ex-presidente Donald Trump, buscando recuperar a Casa Branca, acusou migrantes residentes em Springfield de consumir animais de estimação. Essa alegação foi contestada pelo renomado músico John Legend, natural de Springfield. Em seu Instagram, Legend desmentiu as afirmações de Trump, dizendo: "Nenhum de nós come gatos, nenhum de nós come cachorros."

Trump fez essa alegação durante um debate televisionado com sua oponente democrata para a presidência, Kamala Harris, na terça-feira. De acordo com relatórios da mídia, a alegação teve origem em um vídeo viral, e vários republicanos, incluindo o companheiro de chapa de Trump, J.D. Vance, repetiram-na na discussão sobre a política de imigração em andamento.

Em sua declaração, Legend abordou a situação de imigração em sua cidade natal. Ele observou que, devido à falta de oportunidades de emprego, a população da cidade havia testemunhado uma queda significativa. No entanto, sob a administração do presidente Joe Biden, ocorreu um aumento na criação de empregos, ultrapassando a capacidade da força de trabalho atual da cidade.

Legend explicou ainda que o influxo de imigrantes haitianos, facilitado pelo governo dos EUA devido ao caos em seu país de origem, resultou em um aumento de 25% na população de Springfield. Essa mudança trouxe certos desafios, como a necessidade de serviços bilíngues. Apesar dessas complicações, Legend acreditava nas aspirações desses imigrantes que procuravam trabalho e o sonho americano em Springfield.

Ele elogiou seu trabalho árduo, ambição e taxa de criminalidade mais baixa em comparação com os americanos nativos. Legend estava otimista quanto à sua capacidade de se adaptar e se integrar à comunidade com o tempo. Ele concluiu sua mensagem encorajando a união e o amor, dizendo que todos aspiram a viver e prosperar em um ambiente seguro.

As alegações sensacionalistas sobre animais de estimação desaparecidos e consumidos também foram consideradas falsas pelas autoridades administrativas de Springfield. O governador Mike DeWine de Ohio, um republicano, também descartou a alegação de Trump em uma entrevista à "CBS News". DeWine enfatizou que o prefeito de Springfield, Prefeito Rue, havia desmentido as alegações, afirmando: "Não há evidências para isso. Então, acho que devemos seguir o que o prefeito diz. Ele conhece sua cidade."

A alegação controversa de Trump durante o debate gerou debate entre os políticos, com Legend abordando-a no Instagram. Ele defendeu a comunidade de Springfield ao dizer: "Apreciamos a diversidade cultural proporcionada por nossa cidade, mas não consumimos animais de estimação." DeWine, apoiando o Prefeito Rue, afirmou que não há evidências para apoiar as alegações de Trump.

