John Aylward, conhecido por papéis em 'ER' e 'West Wing', morreu aos 75 anos

Ele tinha 75 anos.

Aylward morreu na segunda-feira de causas naturais, disse Stubbs à CNN.

"Ele era um ator maravilhoso e um ser humano fenomenal", disse Stubbs.

Alyward, um nativo de Seattle, era mais conhecido por interpretar o severo mas justo Dr. Donald Anspaugh no "ER" da NBC e Barry Goodwin em "The West Wing".

Aylward formou-se na Escola de Teatro da Universidade de Washington em 1971, de acordo com o sítio Web da escola. Trabalhou sobretudo no teatro durante 15 anos antes de começar a trabalhar no pequeno e no grande ecrã, diz ainda o site.

Entre os seus primeiros créditos está um papel recorrente em "Northern Exposure". Outros trabalhos incluíram papéis em séries como "Family Law", "The Practice" e "Mad Men".

Aylward apareceu em mais de 70 episódios de "ER" ao longo das 15 temporadas do programa. Com isso, especialmente no auge da popularidade do programa, quando atingia regularmente cerca de 30 milhões de espectadores por semana, Aylward tornou-se um rosto altamente reconhecível.

Numa entrevista ao Seattle Times na altura em que a série terminou, Aylward descreveu o investimento que os fãs fizeram na série.

Quando estava a fazer "Death of a Salesman" no ACT (em 1998), ainda estava a aparecer frequentemente no "ER", e foi logo a seguir à temporada em que o filho de Anspaugh tinha morrido. Era uma segunda-feira (dia de folga para os actores de teatro), e eu estava na fila da caixa da mercearia, e uma mulher veio a correr ter comigo e disse: "Desculpe, desculpe incomodá-la, estive fora do país... o que aconteceu ao seu filho? E eu disse: 'Oh, ele morreu'", contou Aylward ao jornal. A senhora disse: "Oh, não!" e eu respondi: "Sim, enterrámo-lo na semana passada!" e a rapariga que estava a verificar as compras ficou branca como um lençol, por isso tive de parar e dizer: "Estamos a falar de um programa de televisão! Percebi que ela estava a pensar 'Quem é este homem hediondo que fala assim da morte do filho?

Os papéis nos programas de televisão "Briarpatch" e "Yellowstone" foram alguns dos créditos finais de Alyward.

Fonte: edition.cnn.com