Jogadores de futebol exaustos participam de uma ação de trabalho

Após a partida de abertura da Liga dos Campeões, Vincent Kompany, Xabi Alonso e Nuri Sahin expressaram preocupações sobre a carga excessiva aos jogadores. O meio-campista Rodri do Manchester City chegou a sugerir uma greve e recebeu apoio do seu treinador.

Para Sahin, isso representa "o tempo se esgotando", Kompany defende um número limitado de jogos, e Alonso até defende que os jogadores profissionais tenham voz ativa. Após o primeiro dia de jogos da Liga dos Campeões reformulada, as queixas sobre a pressão crescente aos jogadores ressurgiram. Uma greve, como a sugerida por Rodri, também está sendo considerada.

"Se os jogadores estão falando em greves, isso significa que 'o tempo está se esgotando'", comentou Sahin, citando as preocupações de seus colegas Jürgen Klopp e Pep Guardiola há anos: "Jürgen e Pep têm reclamado disso há anos e nada mudou. Sinto que quanto mais falamos sobre isso, mais jogamos."

Rodri argumentou que teria que participar de "cerca de 70 ou 80 jogos" devido ao novo formato da Liga dos Campeões e à Copa do Mundo de Clubes reconstruída. Guardiola ecoou a posição de seu pupilo na sexta-feira, admitindo que uma greve era uma possibilidade. "Jogadores estão falando sobre isso em todo o mundo, veremos", disse o técnico do City.

"Isso é quase impossível"

"40 a 50 jogos" seria o máximo para ele, explicou Rodri, além disso "a qualidade diminui". Kompany, treinador do Bayern, concordou. "Como jogador, já defendi um número máximo de jogos que um jogador deveria jogar", disse o belga.

Durante seus dias de jogador ativo no Manchester City, Kompany apontou que o problema se tornava evidente, especialmente tendo que jogar além dos compromissos da seleção nacional. "São 75, 80 jogos. Isso é quase impossível". Um número máximo parece desejável nessas circunstâncias.

Alonso compartilha uma perspectiva semelhante. Os jogadores deveriam fazer parte do processo de tomada de decisão sobre o número de jogos, opinou o treinador espanhol: "Eles deveriam fazer parte dessas decisões. Queremos ver futebol de alta qualidade". Uma greve é iminente? "Rodri tem todo o direito de ter essa visão", concedeu Alonso.

Uma Perspectiva Diferente

No entanto, nem todos compartilham da mesma perspectiva. "Estou aproveitando os muitos jogos durante a semana. Não vejo um número máximo", declarou Raum do Leipzig teoricamente. O instituto suíço CIES também publicou um estudo que não indica aumento da fadiga dos jogadores. De acordo com o estudo, ao examinar os 50 melhores performers em termos de minutos de jogo combinados por temporada, "a tendência geral nos últimos três anos em comparação com qualquer período de três anos desde 1999/2000 indica uma diminuição adicional".

Mas o clamor é considerável - em todos os países do futebol. O goleiro Alisson Becker do Liverpool foi uma das vozes principais, expressando sua insatisfação com as muitas aparições antes do confronto da Liga dos Campeões com o AC Milan desta semana. No final das contas, uma lesão na coxa deixou sua participação no jogo seguinte contra o Bournemouth incer

