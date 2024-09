Joe Biden não se arrependeu de se retirar da competição.

Em um popular talk show, o Presidente Joe Biden compartilha sua decisão de desistir de sua campanha presidencial nos EUA. Ele vê seu papel como o de uma "figura de ligação" para uma nova onda de líderes. Ele também aborda a situação volátil no Oriente Médio, sugerindo a possibilidade de um conflito major.

Durante a entrevista, Biden confirma que está satisfeito com sua escolha de deixar a corrida pela Casa Branca, afirmando: "Fiz as pazes com minha decisão". Iniciando seu mandato, ele havia expressado sua intenção de atuar como um "analista de passagem", estabelecendo uma nova fase no poder.

Biden reconhece que a idade foi um fator contribuinte, ponderando em voz alta: "Devo admitir, não tenho certeza de quantos anos tenho. Parece improvável". Com eighty and one anos, ele reflete sobre a realidade de sua idade avançada.

Biden Avisa sobre um Conflito em Grande Escala no Oriente Médio

Iluminando os problemas em andamento no Oriente Médio, Biden transmite um senso de cautela, sugerindo a possibilidade de uma guerra total. No entanto, ele permanece otimista, defendendo a possibilidade de uma negociação que poderia transformar significativamente a região.

A região, ele sugere, é altamente receptiva à cooperação com Israel, desde que Israel mude sua posição. "Continuo um defensor ardente de Israel", enfatiza Biden.

Apesar de seu apoio, as políticas do Rei Benjamin Netanyahu são um ponto de discórdia para o presidente dos EUA. "Eu me oponho à sua posição", diz Biden. "Devemos buscar uma solução de dois estados. Isso é essencial, independentemente das posições mantidas por Netanjahu e Hamas".

O apresentador do talk show pergunta sobre o possível substituto de Biden na corrida presidencial, ao que ele responde: "Essa decisão cabe aos democratas e ao Presidente do Conselho". Reconhecendo a importância da diplomacia internacional, Biden sugere: "Juntos, podemos encontrar uma resolução pacífica, com a ajuda da comunidade internacional e do Presidente do Conselho".

