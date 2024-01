Joan Laporta vence as eleições presidenciais e é eleito por unanimidade

Depois de ocupar o cargo entre 2003 e 2010, uma das épocas mais bem-sucedidas da história do Barça, Laporta tornou-se o quarto presidente a assumir o cargo em mandatos diferentes e o primeiro desde 1942.

Laporta terminou com 54,28% dos votos, bem à frente do segundo classificado, Victor Font, que terminou com 29,99% dos votos. Antoni Freixa ficou num distante terceiro lugar, com 8,58% dos votos. Laporta sucede a Josep Maria Bartomeu, que se demitiu da presidência em outubro.

Um total de 55.611 membros votaram - incluindo 20.663 que votaram via correio pela primeira vez na história - com nomes como o talismã do clube Lionel Messi, o ex-capitão Carles Puyol e o ex-técnico Luis Enrique aparecendo para votar pessoalmente no domingo.

"Ver Leo [Messi] a ir votar, o melhor jogador do mundo, a votar com o filho, para mim, mostra o que sempre dissemos: que Leo ama o Barça", disse Laporta. "Que somos todos uma grande família. Espero que isso o ajude a ficar, que é o que todos nós queremos."

Laporta tem agora pela frente a tarefa monumental de ajudar o Barcelona a recuperar a sua antiga glória. Antes de mais nada, porém, há a pequena questão de tentar fazer com que Messi assine um novo contrato com o clube.

O contrato do argentino termina no final da temporada e ele está livre para entrar em negociações com outros clubes para uma possível transferência no verão. Messi tornou público o seu desejo de deixar os "Blaugrana" no verão passado, e parece cada vez mais improvável que assine um novo contrato.

Laporta tem também a tarefa de equilibrar as contas, uma vez que o Barcelona enfrenta atualmente uma dívida de mais de mil milhões de dólares. Devido aos problemas financeiros, muitas das figuras mais importantes do plantel foram vendidas no verão passado, o que levou a uma equipa enfraquecida em campo.

Embora as coisas tenham melhorado nos últimos tempos sob o comando do treinador Ronald Koeman - o Barça ganhou 13 dos seus últimos 16 jogos e chegou à final da Copa do Rei - a derrota por 4-1 na primeira mão contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões provou mais uma vez que a equipa está muito abaixo do nível dos seus rivais europeus.

Ainda assim, no meio dos festejos e do champanhe, Laporta mostrou-se otimista quanto às hipóteses de a equipa infligir outra reviravolta histórica ao PSG.

"Agora, vamos a Paris ver se conseguimos fazer outra remontada!"

