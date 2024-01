Jimmy Butler tem um desempenho histórico na vitória dos Heat no jogo 1 sobre os Celtics

"O MVP Jimmy fez o que tinha a fazer. Ele nos colocou nas costas", disse o armador do Heat Tyler Herro após o jogo.

Apesar de ter perdido dois dos seus titulares - Marcus Smart e Al Horford - horas antes do pontapé de saída, os Celtics começaram o jogo 1 em força com uma corrida de 7-0.

No primeiro tempo, o Boston chegou a liderar por 13 pontos e foi para o intervalo vencendo por 62 a 54, com o pivô Jayson Tatum igualando o recorde de pontuação da carreira nos playoffs em um tempo, com 21 pontos.

Depois do intervalo, o jogo virou de cabeça para baixo.

Um minuto após o início do terceiro quarto, com o Heat perdendo para o Celtics por um ponto, a tentativa de três pontos de Gabe Vincent bateu no aro. Butler pegou o rebote ofensivo e converteu uma bandeja, colocando o Miami à frente pela segunda vez no jogo.

Só no terceiro quarto, Butler superou toda a equipa dos Celtics em 17-14, enquanto Boston sofreu oito turnovers e fez 2 em 15 pontos - a sua pior percentagem de lançamento em qualquer quarto nas últimas quatro épocas.

"Continuei a jogar basquetebol da forma correcta: atirar a bola quando estou livre, atacar, acertar no jogador livre", disse Butler aos jornalistas após o jogo. "Honestamente, foi um esforço de equipa."

Embora o Celtics tenha se recuperado no quarto período - superando o Heat nos 12 minutos e chegando a nove pontos quando faltavam 7:35 - o estrago já havia sido feito.

"Eles estavam perdendo no intervalo e jogaram duro no terceiro quarto", disse Tatum aos repórteres após o jogo.

"A culpa é minha, eu cometi seis erros. Tenho de cuidar melhor da bola, especialmente naquelas situações em que eles estão a fazer corridas como aquela."

Tatum fez 29 pontos, oito ressaltos e seis assistências para os Celtics, enquanto Jaylen Brown fez um duplo-duplo com 24 pontos e 10 ressaltos.

Vincent, que substituiu Kyle Lowry, seis vezes All-Star da NBA, na posição de armador, também foi a estrela do Heat e contribuiu com 17 pontos.

É a terceira vez que o Celtics e o Heat se enfrentam nas finais da Conferência Leste, com o Miami vencendo nas duas ocasiões anteriores.

O jogo 2 da série melhor-de-sete está marcado para quinta-feira em Miami.

Fonte: edition.cnn.com