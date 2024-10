Jimi Blue Bullfighter expressa preocupações após cobertura mediática desfavorável

Tempos Difíceis para Jimi Blue Ochsenknecht: No Podcast "Leben reicht" com Aaron Breyer, Ele Abre o Coração Sobre os Relatos Controversos dos Últimos Anos, Incluindo Acusações de Ameaças de Morte.

O ator e músico Jimi Blue Ochsenknecht vem passando por um momento difícil. No podcast, ele quebra o silêncio sobre os títulos controversos pela primeira vez. Ochsenknecht justificou seu silêncio anterior ao dizer que não sentia a necessidade de compartilhar o que estava acontecendo, "porque eu sabia o que era real e o que não era". O homem de 32 anos deixou claro no podcast que não adianta tentar convencer as pessoas que se recusam a acreditar na verdade.

Houve uma briga pública entre Ochsenknecht e sua ex-parceira Yeliz Koc, uma estrela da reality, nos últimos anos. Eles têm uma filha chamada Snow, que agora tem dois anos. Koc, de 30 anos, alegou repetidamente que Ochsenknecht não se importava muito com sua filha.

Também houve uma distância entre Ochsenknecht e sua mãe, Natascha, e irmã, Cheyenne Ochsenknecht. Algumas partes disso também foram noticiadas. Uma das razões para a distância foi o relacionamento de Ochsenknecht com a piloto de corridas Laura-Marie Geissler, que o afastou de sua família. Ochsenknecht, de 32 anos, não apareceu na última temporada do docu-reality "Diese Ochsenknechts".

Com Medo de Verificar o Celular

Ochsenknecht admitiu no podcast que abrir-se foi um processo difícil. "Eu ficava no sofá com cabelo oleoso, sem nem mesmo chorar", disse ele. Às vezes, ele não tinha coragem de pegar no celular "caso visse alguma outra coisa". Ochsenknecht admitiu que vivia com medo, "Eu não saía". Ele tinha "ansiedade social grave" e ainda luta com isso um pouco, de acordo com Ochsenknecht.

Ele planeja expressar isso através de sua música. É por isso que suas últimas músicas são mais emocionais.

Ochsenknecht também revelou que está em terapia. Ele acha benéfico ter alguém em quem confiar e com quem conversar sobre tudo, disse ele sobre seu terapeuta. Ele encoraja os ouvintes a não reprimir ou esconder seus sentimentos.

Em seguida, o filho de Natascha e Uwe Ochsenknecht, que ficou famoso através da série de filmes "Die Wilden Kerle", estará de volta com um novo projeto de TV. Ele aparecerá no especial de Halloween do formato RTL "Die Verräter - Vertraue Niemandem!", que será lançado em 10 de outubro.

