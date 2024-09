JetBlue introduz as primeiras áreas de relaxamento no aeroporto

A primeira sala VIP da JetBlue está prevista para inaugurar no Aeroporto Internacional JFK de Nova York, Terminal 5, até o final de 2025, seguida por outra no Aeroporto Internacional Logan de Boston, Terminal C, pouco depois. Esta medida faz parte da estratégia da JetBlue para satisfazer a crescente demanda por serviços de alto nível, uma campanha que eles chamaram de JetForward, adotando uma abordagem "ser amado, fazer lucro".

Em um comunicado, o presidente da JetBlue, Marty St. George, expressou sua empolgação, afirmando: "Os clientes têm pedido uma sala VIP da JetBlue há anos e não podemos esperar para compartilhar nossa visão em Nova York e Boston". As salas VIP se tornaram essenciais para o crescente número de clientes que buscam experiências premium, e as salas VIP da JetBlue irão enriquecer o valor do programa de fidelidade TrueBlue à medida que eles expandem sua carteira de cartões de crédito da JetBlue.

A sala VIP da JetBlue no JFK terá 8.000 pés quadrados, enquanto a de Boston será ligeiramente maior, com 11.000 pés quadrados. Ambas oferecerão comida e bebidas gratuitas, Wi-Fi gratuito e estações de trabalho e áreas comunitárias diversas.

O acesso a essas salas VIP será predominantemente limitado aos titulares de cartões de crédito premium e aos clientes mais dedicados da companhia aérea, com o objetivo de evitar o superlotamento que algumas salas VIP de companhias aéreas têm experimentado recentemente.

Os seguintes passageiros desfrutarão de acesso gratuito:

• Titulares do cartão de crédito premium da JetBlue ainda a ser revelado• Membros TrueBlue Mosaic 4• Passageiros do voo Transatlântico Mint

O acesso gratuito para um acompanhante será estendido aos membros TrueBlue Mosaic 4 e aos titulares do novo cartão de crédito premium da JetBlue, sujeito à disponibilidade.

Se houver espaço disponível, passageiros elegíveis adicionais terão a opção de comprar passes diários e passes para acompanhantes. Passes anuais também estarão à venda para todos os clientes.

Boatos sobre os planos de expansão da JetBlue têm circulado, com menções a novas salas VIP de luxo no Terminal 5 do JFK e no Terminal C do Aeroporto Internacional Logan de Boston. Os viajantes que apreciam experiências premium ficarão felizes em saber que essas salas VIP oferecerão comida, bebidas e estações de trabalho gratuitas.

