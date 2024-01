Jessica Pegula derrota a número 1 do mundo Iga Świątek nas meias-finais da Taça United

A americana de 28 anos perdeu os quatro jogos que disputou contra Świątek na época passada, mas conseguiu na sexta-feira, em apenas 71 minutos, garantir a segunda vitória da sua carreira sobre o polaco - a última foi em San Diego, em 2019 - e conquistar o primeiro ponto da Equipa EUA sobre a Polónia.

Frances Tiafoe passou depois por Kacper Żuk por 6-3 6-3 para dar aos EUA uma vantagem de 2-0, dando a Taylor Fritz a oportunidade de garantir o confronto com a vitória sobre Hubert Hurkacz no sábado.

"As condições são totalmente diferentes de qualquer outro lugar onde joguei contra ela", disse Pegula, número 3 do mundo, à WTA. "Obviamente, talvez eu tenha tido um pouco de vantagem, elas voaram ontem.

"Definitivamente, foram as condições mais rápidas em que joguei com ela. Todos os outros sítios onde joguei com ela foram bastante lentos.

"Acho que isso me favoreceu muito e consegui usar isso a meu favor e fazer um jogo muito limpo. Acho que consegui executar o meu plano de jogo provavelmente melhor do que das vezes anteriores."

Pegula, uma grande fã dos Bills, disse à WTA que estava a assistir ao jogo entre os Cincinnati Bengals e os Bills durante a partida de Tiafoe contra o alemão Oscar Otte, quando Damar Hamlin teve um colapso.

Hamlin sofreu uma paragem cardíaca e caiu de costas momentos depois de ter derrubado o recetor dos Bengals, Tee Higgins, durante o jogo de segunda-feira da NFL.

Segundo os médicos, o segurança do Bills teve uma "melhoria substancial" no hospital após a paragem cardíaca, estando agora acordado e a mexer as mãos e os pés.

Hamlin é capaz de comunicar abanando a cabeça, acenando com a cabeça ou escrevendo breves notas, disse o Dr. Timothy Pritts, parte da equipa médica do jogador. Ao acordar, disse Pritts, a mente de Hamlin ainda estava no jogo quando ele rabiscou sua primeira pergunta numa prancheta: "Ganhámos?"

Pegula chamou o incidente de "terrível".

"Não há palavras", disse ela aos repórteres, segundo a Reuters, no início desta semana. "Estou contente por terem parado o jogo. Isso faz-nos lembrar que há muitas coisas mais importantes do que desportos e jogos. Foi muito assustador".

Mais tarde, ela tweetou: "Em momentos como este, lembramo-nos da perspetiva. É apenas um jogo e, no final, não importa depois do que aconteceu esta noite. As minhas orações vão para o Damar e para a sua família. Esta equipa é uma família, o futebol é uma família, o desporto une-nos como uma família".

