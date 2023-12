Jeremy Renner quase morreu no último dia de Ano Novo. Desde então, tem-se inclinado para a vida

Foi no dia de Ano Novo de 2023 que o ator de "Os Vingadores" foi esmagado perto da sua casa no Nevada, quando tentava impedir que o seu trator de remoção de neve deslizasse e atingisse o seu sobrinho adulto.

O acidente partiu vários ossos de Renner, incluindo oito costelas partidas em 14 sítios, uma órbita ocular, um joelho, um pulmão colapsado e o fígado perfurado por um osso da costela.

Renner esteve literalmente à beira da morte, pois o seu médico disse na altura que o limpa-neves esteve a milímetros de atingir um órgão vital ou um nervo importante.

Desde esse momento traumático, Renner parece estar a tirar o máximo partido da sua segunda oportunidade.

Recentemente, ele confirmou que tem um novo álbum a ser lançado. No início deste mês, ele compartilhou o que parecia ser a capa de um álbum intitulado "Wait" em seu Instagram, e na legenda ele se referiu a ele como um "Novo diário musical - história de vida, morte, recuperação, todas as coisas aprendidas ao longo do caminho".

Quando anunciou o projeto em outubro, disse no Instagram que "tem sido doloroso, profundamente curativo e, em última análise, catártico para mim criar. Espero ter a coragem de partilhar com todos vós".

O álbum está programado para ser lançado em 1º de janeiro, no aniversário de um ano de seu acidente quase fatal.

É apenas a mais recente forma de a estrela de "Hawkeye" celebrar a sua recuperação - uma recuperação que ele partilhou de bom grado com os seus milhões de seguidores.

Em novembro, publicou um vídeo do seu treino, escrevendo "Hoje marca o dia dos 10 meses de recuperação".

O clipe mostrou o ator pulando uma colina e correndo de volta - marcando um progresso substancial de quando ele teve que reaprender a andar no início do ano.

Em outro post em novembro, Renner escreveu que ele tem "explorado TODOS os tipos de terapia desde 14 de janeiro ... todos os dias, inúmeras horas de fisioterapia, injeções de peptídeos, gotejamentos e empurrões iv, células-tronco e exossomos, terapia de luz vermelha / IR, câmara hiperbárica 2.0 atmosferas, mergulho frio, e a lista continua e continua...."

"MAS a minha maior terapia tem sido a minha mente e a vontade de estar aqui e de me esforçar para recuperar e ser melhor.... Ser excecional... Sinto que é meu dever fazê-lo", escreveu. "Não para desperdiçar a vida que me foi poupada, mas para retribuir à minha família, aos meus amigos e a todos vós que me deram força para resistir. Agradeço-vos a todos".

Não que Renner tenha parado completamente de trabalhar.

Além de promover sua Sweet Grass Vodka, Renner também divulgou sua série Disney + "Rennervations" este ano, que foi filmada antes de seu acidente.

E na sexta-feira, sua estrela de "Mayor of Kingstown", Emma Laird, sinalizou que ele pode estar voltando a trabalhar nessa série.

Ela publicou uma foto dos dois juntos no seu Instagram, escrevendo: "Está a acontecer. De volta com meu cara favorito na próxima semana".

A CNN entrou em contato com a Paramount+, que é a empresa por trás de "Kingstown", para comentar.

Se isso não bastasse, Renner também está programado para estar presente na cidade de Nova York na véspera de Ano Novo para ajudar a tocar em 2024 para o "New Year's Eve Live with Anderson Cooper and Andy Cohen" da CNN.

Com todos estes projectos, bem como com o progresso impressionante que fez no último ano, o ator e músico vai certamente passar o dia de Ano Novo de 2024 verdadeiramente grato por ter chegado tão longe.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com