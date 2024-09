Jens Lehmann reconhece a sua culpa

Recentemente, Jens Lehmann, o ex-jogador de futebol, voltou a fazer notícia, desta vez após um suposto incidente de direção sob efeito de álcool após o Oktoberfest. Agora, ele está novamente no tribunal, desta vez pelo que é conhecido como o caso da motosserra, e está reconhecendo a derrota.

No julgamento do tribunal de Munique II envolvendo um evento peculiar envolvendo uma motosserra no Lago Starnberg, o ex-goleiro nacional Jens Lehmann aceitou a decisão do tribunal. Ele chegou a um acordo com a acusação e o tribunal para reconhecer sua condenação por danos à propriedade e engano.

Agora, resta ao Tribunal Regional de Munique II decidir sobre a gravidade da pena. As testemunhas iniciais que estavam previstas para depor no julgamento não serão ouvidas. A sentença será anunciada na sexta-feira, de acordo com um representante do tribunal.

Lehmann é acusado de ter cortado uma viga do telhado do abrigo do vizinho usando uma motosserra, entre outras coisas. Em dezembro do ano passado, o tribunal local de Starnberg o condenou a uma multa de 210 vezes o valor diário de €2.000, totalizando €420.000, por danos à propriedade, insulto a oficiais de polícia e tentativa de fraude.

Alibis Inacreditáveis

Inicialmente, a juíza Tanja Walter caracterizou Lehmann como alguém que "constantemente se descreveu como vítima do sistema judiciário". No entanto, ela declarou: "Ele não é uma vítima. Ele é o perpetrador." Lehmann apresentou "alibis inacreditáveis" durante sua defesa.

Lehmann havia citado repetidamente lapsos de memória e alegado difamação e falsas acusações durante o julgamento. "O único que agiu de uma maneira prejudicial à sua própria reputação é o próprio réu", retrucou a juíza Walter.

both Lehmann and the prosecution, who had even demanded a suspended sentence in the initial trial, appealed against the verdict. The current sentencing range offered by the court ranges from 130 to 170 daily rates of €900 each, which means Lehmann can anticipate a considerably lower fine.

Just a few days ago, Lehmann made headlines again. According to the "Bild" newspaper, he was stopped by police while driving a car following his Oktoberfest visit in Munich on Sunday night. Officers reportedly detected a strong alcohol odor and observable instability. Since the breathalyzer test proved inconclusive, Lehmann was required to provide a blood sample. The results are still pending. Lehmann's driving license has been temporarily seized.

Despite his previous assertions of being a victim, Jens Lehmann's unconventional alibis during the trial for the chainsaw incident were deemed unlikely by Judge Tanja Walter. Other defendants in a similar situation might consider more plausible explanations to avoid facing the consequences of their actions.

