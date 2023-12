Jennifer Lopez diz que ela e Ben Affleck têm "PTSD" devido aos holofotes sobre o início da sua relação

A cantora explicou numa entrevista à Variety porque decidiu documentar a sua relação no seu novo álbum e no filme que o acompanha, "This Is Me... Now".

"Como artistas, temos de seguir o nosso coração e isto sou eu a seguir o meu coração e a fazer algo que talvez nem toda a gente pensasse ser a melhor ideia, mas eu tinha de o fazer", disse Lopez.

Ela acrescentou: "Ambos temos PTSD", sobre o frenesim mediático que os dois causaram no início e quando cancelaram o seu primeiro noivado em 2004.

Eles reacenderam seu relacionamento em abril de 2021 e se casaram em 2022.

Lopez disse: "Mas estamos mais velhos agora. Somos mais sábios. Também sabemos o que é importante, o que é realmente importante na vida, e não é tanto o que as outras pessoas pensam. Trata-se de sermos fiéis a quem somos".

"This Is Me ... Now" é a continuação do álbum de 2002 de Lopez, "This Is Me ... Then". Then", de 2002. Tanto o álbum quanto o filme estão programados para serem lançados em 16 de fevereiro de 2024.

É o primeiro álbum de estúdio de Lopez em dez anos.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com